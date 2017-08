Miguel Trauco: "No jugaré para que Rueda me vea"

Google Plus

Trata de ver todo con positivismo. Durante este fin de semana, Miguel Trauco ya se incorporó a los entrenamientos de la Selección Peruana, con miras a los próximos duelos de la fecha doble venidera de Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018 ante Bolivia y Ecuador. Tras su primera práctica a las órdenes del técnico Ricardo Gareca, el lateral zurdo también se tomó el tiempo de hablar sobre su no tan espléndido presente a nivel de clubes.

Pues, como bien conocemos, el 'genio' tiene un buen tiempo relegado de los partidos del Flamengo. Su no tan satisfactorio desempeño en los últimos partidos le ha jugado una mala pasada. Y para variar, la llegada del nuevo director técnico, Reinaldo Rueda, habría dejado ciertas señales de que no se encontraría en sus planes para pelear lo que resta de la temporada en el Fútbol de Brasil.

No obstante, para Trauco, el tomarse un tiempo de esa pequeña etapa de tormento para incorporarse a la 'bicolor' sirvió de alivio de cierta manera: "Necesitaba volver a la Selección. Tuve un mal partido en el que cometí el penal, llegó la expulsión y justo él estaba en la tribuna. Eso me costó mucho en el Flamengo", afirmó en La Videna.

Acerca de las impresiones del técnico Rueda, el zurdo no dudó en resaltar la trayectoria de quien lo viene dirigiendo en sueño brasieño: "Sé que ha sido técnico de Ecuador y que verá el partido, pero no voy a jugar para que me vea sino para que Perú gane. Después, en mi club, trabajaré para volver a ser titular", añadió.

Finalmente, Trauco señaló que vino estudiando el juego de la Selección Boliviana y que tendrá que mostrar superioridad mental si es que querrá sacar una victoria con la 'bicolor' este jueves en el Estadio Monumental: "Tenemos que ser muy inteligentes para romper la dura defensa que tienen cada vez que juegan de visita", agregó el ex Universitario de Deportes.