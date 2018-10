Rocha, en el interior no hay otro como tú

Creado el 1 de Agosto del año 1 de 1999, jugando su primera temporada en la categoría de privilegio en el año 2000. Su debut oficial fue el 18 de febrero de ese mismo año en el Estadio Luis Tróccoli de Montevideo con empate en uno frente a Racing. El equipo orientado en esos tiempos por Juan Ramón Carrasco (primer técnico de la institución) formo de la siguiente manera: César Olivera, Julio Lancieri, Enrique Saravia, Ángelo Lamanna, Rubén Pereira, Mario Carballo, Martín González, Héctor Méndez, Daniel Rosselló, Juan Ramón Carrasco Jair Rosa.

La primera jornada histórica se dio el 16 de junio de del 2001, cuando la escuadra ahora dirigida por Nelson González, venció de local a Peñarol, con sus hijos Martin y Matías en cancha dos idolos de la hinchada, lo que no impediría que descendiera a segunda división. En el año 2003 llego el primer campeonato en el profesionalismo los orientados esta vez por Alberto Martínez, consiguieron el Apertura 2003 de Segunda Division.

Ya en 2004 con la celeste otra vez en primera lo mejor estaría por venir. Nuevamente lucho con el descenso pero gracias a una victoria con dos goles del mejor jugador de la historia del club Pedro Cardoso frente a Deportivo Maldonado logró zafar y seguir en primer al menos una temporada más.

El futbol uruguayo tenía aires de cambio, ya que en el 2005 se modificaría en calendario. Se dejaría el “año calendario” para pasar a “temporada europea”. En la primera parte del año se jugó el “Uruguayo Especial" o "de Transición”. En la última fecha Nacional y Defensor, llegaban cabeza a cabeza igualados en puntos. La viola logró vencer a Cerrito y esperaba por el final en el Parque Central donde celestes y tricolores empataban. Ganó el bolso 3-2 luego de un mal arbitraje de parte del árbitro Gustavo Méndez. Luego de ese día, no volvería a entrar a una cancha a desempeñarse como referee. Los del Parque Rodo, decidieron no presentarse a las finales y los albos se alzaron con su titulo número 40 en el plano local.

La revancha se daría nada más seis meses después. Miércoles 7 de diciembre, la ciudad se vestía de fiesta pues si los dirigidos en ese momento por Luis González (tiempo después DT de Nacional) vencía a Rampla y si el bolso no vencía a Miramar (equipo que había empatado a tres con Rocha casi quitándole la ilusión del campeonato) se consagría como monarca en Uruguay.

El local formo de la siguiente manera: Alvaro García, Matías González, Diego Sosa, Darwin Noguéz, Diego Ciz, Pablo Esquivel, Martín González, Luis Maguregui, Heber Caro, Pedro Cardoso y Mauro Aldave.

Ese día con doblete de Luis Maguregui uno de cabeza y otro de penal Rocha se ponía 2 a 0 mientras tanto los cebritas vencían a los tricolores por 1 a 0 con gol de Sebastián Fernández. Pero la incertidumbre tendría lugar cerca del final Marcos García do Nascimento “Nasa” descontaba para los picapiedras y el Chori Gonzalo Castro de penal empataba para el bolso. Cerca del final las 7000 personas que acudieron al Sobrero ese día detuvieron sus corazones por un segundo. La pelota venció al portero Álvaro García y parecía meterse en el arco pero el gran capitán Martin González llego para sacar esa pelota de la línea y salvar a los locales.

Cuenta un dirigente de ese tiempo, que al despejar el Pato arrancó un pedazo de pasto de la cancha y que la terminar el encuentro lo buscó y lo llevó a su casa como “trofeo de guerra”. Terminaba en el Este pero no así en Montevideo. Por segundos todos quedaron expectantes hasta que llegó el momento el pitazo final en la capital. El celeste del Este se alzaba con la copa. Niños y grandes se volcaron a la cancha a festejar con los campeones hasta la famosa vaca que había salido en los medios de prensa apareció y se sumó a la algarabía. Se rompía la historia, un equipo del Interior por primera vez era campeón en un torneo de primera.

Quedan anécdotas. Por ejemplo muchos jugadores subidos al travesaño del arco que da para la ciudad hasta que el horizontal no aguantó más y se quebró. Directo al Museo del Futbol. El centro se tiñó de celeste los jugadores cruzaron en el ómnibus que los llevó a todas partes y la gente agradecía esa alegría inédita.

Rocha Futbol Club se convirtió en el único departamento en ser: Campeón del Este y del Interior en clubes, lo mismo con su selección y campeón en un torneo profesional de primera, dándole así un pasaje a la Copa Libertadores de América del año 2006.

En el grupo se encontró con Vélez, Liga de Quito y Universitario de Perú. Sumo cinco puntos dados de dos empates con los incaicos ambos 1 a 1, una victoria de local en el Campus Domingo Burgueño Miguel de Maldonado (donde hizo de local al no habilitarse su cancha) por 3 a 2 y la caída por 5 a 0 en Ecuador, sumando eso a las dos caídas con los argentinos por 3 a 0 de visita y 5 a 0 en el departamento fernandino. Terminó una más que decorosa campaña en el torneo de clubes más importante del continente.

El equipo que de la histórica victoria ante la “U” fue: Oscar Lemos; Matías González, Diego Sosa, Diego Bonelli, Diego Ciz, Martín González, Pablo Esquivel, Álvaro Becerra; Heber Caro; Marcelo Segales y Pedro Cardoso. Los goles fueron convertidos por Cardoso a los 6 y 80 y Segales a los 27.

Ese mismo año jugó finales con Nacional cayendo 3 a 0 de local y 4 a 1 de visitante. Quedando en el destacable segundo puesto en la Temporada 2005/2006.

Los tiempos cambiaron y Rocha descendería, luego del Clausura 2007 jugó un desempate con Progreso. Perdió ambos partidos y volvió a segunda. Poco queda de aquel equipo de 2005, el mejor de todos Pedro Cardoso está retirado, Martin González, Pablo Esquivel y Luis Maguregui se desempeñan en el River Plate local (este ultimo atiende simultaneamente su ciber "Play House" y su cancha de futbol cinco "Falta Uno"). Oscar Lemos portero del unico triunfo en la Copa, dice presente en el Palermo de la ciudad, siendo ídolo del rival de todas las horas Lavalleja, donde se encuentra el gran Matías Gonzalez.

Otro grande como Heber Caro el distinto de esa generación y uno de los mejores compañeros de Cardoso, ya no está en actividad. Mauro Aldave quien completaba ese tridente con Caro y San Pedro del gol, se encuentra hoy en día en el futbol de Centroamérica.

Álvaro García volvió luego de mucho tiempo a la institución, Diego Ciz un lateral implacable defiende hoy en día a Sportivo Luqueño de Paraguay. Hay muchos que se me escapan de ese equipo histórico, como Sergio Recoba, quien no estuvo presente en ese Apertura pero es un ídolo con goles importantes como el del ascenso del año 2003 sobre la frente a Cerro Largo y también a los grandes. En el día de ayer el negro a sus 48 años se consagró Campeon del Torneo de Primera Division de la Liga Rochense de Futbol con su querido Tabaré rompiendo una racha de 19 años sin lograrlo y una hegemonía de Palermo y Lavalleja de mas de 10 años. A esa generación , su departamento y el Interior entero le estarán eternamente agradecido. Luego de ese gran triunfo se puede decir sin dudar, Rocha en el Interior no hay otro como tú.