El Real Madrid golea al Barcelona para coronarse campeón de la Supercopa de España

En otra edición más del clásico español, el Real Madrid y Barcelona se vieron las caras en Arabia Saudita para definir al campeón de la Supercopa.

El juego arrancó con los dos equipos peleando con todo por hacerse de la posesión del esférico y tratar de conseguir el trofeo para su equipos. No obstante, bastarían 7 minutos para que Vinicius Jr. recibiera un pase filtrado que lo dejaba solo ante el arquero rival, el brasileño se quitaría la marca y definía para el primero del Real Madrid. Parecía que el Barcelona trataba de responder pero, al minuto 10’, Rodrygo y Vinicius Jr. agarraban mal parada a la defensa culé y el primero asistía al segundo para el doblete de Vinicius Jr. El Real Madrid dominaba a plenitud y el Barcelona no lograba responder. Poco a poco los blaugranas empezaban a encerrar a los merengues y querían un gol que los acercará en el marcador antes del descanso. Sería entonces, al minuto 33’ que un balón mal despejado le caía a Robert Lewandowski quién no dudaba y sacaba un tiro potente de fuera del área para poner el primero del Barca.

LaLiga

No obstante, el gusto le duraría poco a los culés, puesto que 3 minutos más tarde, Ronald Araujo sujetaba a Vinicius Jr. en el área y se marcaba penal para el Real Madrid. Al minuto 38’, Vinicius Jr. definía de buena manera y anotaba el tercero del juego y su triplete. Era así como nos íbamos al descanso con marcador parcial de 3 a 1 en favor del Real Madrid.

Para la segunda mitad, los dos equipos buscaban cómo lograr sus objetivos e insistían con varios embates para tratar de volver a mover el marcador. El partido siguió su curso de buena forma y los dos equipos trataban de volver a anotar con ajustes más ofensivos para el Barcelona y el Real Madrid protegiendo la ventaja. Sería al minuto 64’ cuando un mal despeje de Koundé era aprovechado por Rodrygo para poner el último gol del partido. Ya con la victoria en la bolsa, las emociones en el juego subieron poco a poco y los jugadores de ambas escuadras se hacían de palabras. Esto resultaría en la expulsión de Ronald Araujo luego de un fuerte contacto contra Vinicius Jr., dejando al cuadro culé con 10 jugadores hasta el final del juego. Las acciones terminaron en el Al -Awwal Stadium con victoria del Real Madrid por marcador de 4 a 1.

El jugador del partido fue Vinicius Jr. del Real Madrid quién logró el triplete para que su equipo levantará un título más. También destacada actuación de Rodrygo que puso el cuarto gol y dió una asistencia para finiquitar el partido.

¿Qué se viene?

Con este resultado el Real Madrid levantó su décimo tercera Supercopa de España y el primer título de la temporada 2023-2024 del Real Madrid. Ambos equipos regresaran al terreno de juego en próximos días en sus respectivos juegos de la Copa del Rey, el Real Madrid visitará al Atlético, mientras que el Barcelona lo hará contra el Salamanca.

