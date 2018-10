Gabriel Caballero: "Lo importante es no dejar ir puntos en casa"

La tarde de este jueves, el Estadio Banorte abrió de nueva cuenta sus puertas para ver entrenar a Dorados de Sinaloa, esta vez previo al encuentro en el que recibirán a Coras de Tepic en la séptima jornada del Ascenso MX.

Fue Gabriel Caballero que en conferencia de prensa atendió a los medios de comunicación, inició hablando respecto al rendimiento del equipo en las últimas jornadas, asegurando que el equipo está en buen nivel pero la expectativa generada al buen arranque del torneo se magnificó.

“Yo no creo que haya baja de juego, solo que se ha mantenido regular el equipo, la diferencia por así decirlo es que iniciamos con dos partidos de locales haciendo cinco goles y eso genero demasiada expectativa de la que normalmente pasa, pero yo creo que la Liga de Ascenso es como se está viviendo ahora, muy pareja, de mucha lucha, de mucha pelea, que el equipo que sea más certero y que cometa menos errores se lleva un triunfo, más allá de mayor o menor calidad futbolística”, comentó.

Asimismo, el mandamás del “Gran Pez” aseguró que lo más importante es no dejar los puntos de locales, esto después de caer ante Potros de la UAEM y los empates de visita.

“La derrota contra UAEM fue la que nos dolió, la que desestabilizo nuestro camino porque por lo demás, los resultados de visitante han sido buenos, no hemos podido ganar todavía pero en todos hemos metido gol y en todos hemos tenido momentos superior al rival y los pudimos haber ganado, la realidad es que los que no se nos tienen que escapar son los triunfos en casa”, dijo el ex técnico de Pachuca.

También dio su opinión sobre el rival en curso para la jornada que viene, reiterando que no existe rival fácil en el Ascenso MX.

“Viene Coras que estaba en los primeros lugares y acaba de perder, pero sabemos que es un equipo dinámico que intenta, que juega bien, va a ser un partido difícil, no hay partido fácil en el torneo pero necesitamos buscar y ganar los tres puntos”.

Sobre los tres expulsados en dos encuentros, comentó que hay faltas que son meramente perspectiva del árbitro.

“A mí me molestan las expulsiones, me molestan más las expulsiones que son por pelear, por insultar al árbitro, por dar un codazo, por actuar de mala fe, por discutir, esas me molestan, las que son futbolísticas son a decisión del árbitro, la de Hachen diría que no era para roja, ahora la última de Alan Mendoza, el salta a disputar y el otro no salta, fue un caballazo aparatoso, se ve como una segunda amarilla y nos expulsan un jugador. Y digamos que la de Oliver fue la correcta porque está discutiendo le dio un manotazo a un rival eso no nos ayuda”.

Además sentenció que buscarán cuidar las formas en las que se pelea la pelota, sin dejar el estilo de juego que le ha plantado a sus jugadores.

“Tenemos que tener cuidado en las formas en las que vamos a disputar el balón pero yo le digo al jugador que entre fuerte, que no sea tímido, que no dude que no tenga miedo pero leal, de ahí vienen las interpretaciones, puede ser amarilla o roja, dependiendo del árbitro como la vea”, aseguró.