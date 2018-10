Ignacio Ambríz: "Sabemos los colores que defendemos"

Luego de una remontada increíble en la cancha del Estadio Azul, el timonel de las Águilas del América, Ignacio Ambríz, habló en entrevista en la cadena Fox Sports con los conductores Fernando Schwartz y Valeria Marín, donde opinó sobre lo sucedido ante Cruz Azul en la jornada 8 del Apertura 2016.

“Se había manejado mucho que si yo perdía podía quedar fuera de América, pero creo que eso lo generó mucho la prensa. Sabíamos que era un partido importante, un Clásico, el equipo entendía que no podíamos perder porque habíamos dejado mucho que desear contra Chivas”.

‘Nacho’ reconoció lo mal que estuvo el conjunto de Coapa en la primera parte donde el marcador era una losa muy pesada de 3-0 en menos de media hora: “En el vestuario hablé con ellos que primeramente teníamos que calmarnos y que en el segundo tiempo no podíamos hacer un papelón más grande de lo que estaba, les pedí que vendiéramos cara la derrota”.

Sobre la defensiva americanista que está recibiendo muchos goles en el presente torneo, Ambríz comentó: “Nos estamos equivocando en los pases, muchos goles que nos han metido son en contraataques, no queda más que trabajar. Sabemos que todavía queda Liga por delante donde tenemos que mejorar”.

‘Nacho’ manifestó que Darwin Quintero va bien en su problema que lo tiene alejado de las canchas por un tiempo indefinido y que esperan que siga con buen paso en su recuperación.

“Sé que soy el entrenador del América, cuando ganas se habla mucho, y cuando se pierde el payaso soy yo. Muchas veces he agradecido todas esas críticas porque me hacen crecer, lo único que me queda es seguir trabajando, tengo una buena relación con los jugadores” finalizó.

Por otro lado, la Comisión Discplinaria confirmó la tarde de este lunes en su reporte de sanciones, que el mediocampista americanista Rubens Sambueza, acumuló cinco tarjetas amarillas y por ende está suspendido para el enfrentamiento de este sábado ante León en la cancha del Estadio Azteca.