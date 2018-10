Para Alfonso González es vital que Rayados ya gane en casa

Continúa la preparación de Rayados de cara al vital encuentro ante los Pumas, a disputarse este sábado en punto de las 19:00hrs, en el marco de la sexta fecha del Clausura 2017.

La misión para Monterrey es clara, brindarle a su afición el primer triunfo en casa. Este jueves compareció en conferencia de prensa el mediocampista, Alfonso González, que habló sobre el presente del equipo.

“Muy conscientes de que estamos en casa, pienso que tenemos que aprovechar, si queremos aspirar a cosas grandes, tenemos que sumar en casa”, tomando en cuenta que además de enfrentar a los universitarios, ‘La Pandilla’ tendrá un segundo duelo consecutivo al pie del Cerro de la Silla.

Luego de tener la oportunidad de tener actividad ante Necaxa el sábado pasado, González dijo lo siguiente: “Me sentí muy cómodo dentro del campo, creo que en una posición donde me sentí más suelto. Siempre estoy a la disposición, si me toca estar este fin, siempre daré lo mejor de mí”.

‘Ponchito’ vio con buenos ojos la competencia interna que hay en Rayados y consideró que todos sus compañeros están trabajando al máximo para estar a las órdenes del timonel albiazul, Antonio Mohamed.

“Siento que tenemos mucho por mejorar, tenemos un gran equipo y tenemos que estar peleando los primeros lugares”.

González estuvo ausente algunas semanas en el arranque del certamen por lesión, misma que relató: “Empecé con una tendinitis en la pretemporada, estuve un mes trabajando aparte. Cuando me integré al grupo, intenté jugar con la Sub-20 pero me siguió molestando. Ya estoy al cien, no tengo ninguna molestia”.

El ex de Atlas confía tener más minutos y espera anotar con el cuadro regiomontano y así aportar su talento: “Hay buenos jugadores, para eso tengo que trabajar al máximo y hacer las cosas bien”.

Este viernes Monterrey terminará sus entrenamientos y el sábado acompañados del cobijo de su afición, buscarán derrotar al cuadro de Francisco Palencia.