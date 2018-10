Con gol de Amione, Puebla es líder del Grupo 4

C Velázquez, Magallón, M. Velázquez, Delgado, Tapias, Aguayo, Partida, Lainez, E López, Lojero, y L Madrigal . DT Ricardo Rayas

Mineros : C Velázquez, Magallón, M. Velázquez, Delgado, Tapias, Aguayo, Partida, Lainez, E López, Lojero, y L Madrigal . DT Ricardo Rayas

El cuadro de Cardozo es líder general del grupo 4 de la Copa Mx.

FINAL. Se acaba el juego en el Estadio Cuauhtémoc , los locales gana con gol de Jerónimo Amione.

Min 93. ¡Disparo de Madrigal! Puebla se salva

Min 92. ¡Gran atajada de Villaseñor, tras arribo de Madrigal

Min 89. Disparo desviado de Mineros.

Min 86. Cambio para los locales. Sale "Fede" Gonzalez y entra el juvenil argentino Pablo Goméz.

Min 85. Falta sobre Orrantia y ammarilla para el visitante Christian López.

Min 84. Disparo que es desviado, esquina para los visitantes

Min 83. Falta sobre Cardozo, tiro libre directo para los visitantes.

Min 82. Cambio de Mineros. Entra Julián Cardozo, sale Lainez.

Min 81. Disparo que pasa muy desviado, cerca el cuadro zacatecano del empate.

Min 80. Falta sobre López, es peligro de gol.

Min 75. ¡Excelente atajada de Villaseñor! Gran jugada de López, quien dispara y el portero ataja.

Min 74. Cambio de Mineros . Entra Christian López y sale Miguel Velázquez.

Min 73. El colegiado expulsa a Cardozo por insultos al árbitro central.

Min 72. Falta sobre Miguel Velázquez, jugador del cuadro visitante.

Min 71. Cambio para los locales , entra Eduardo Pérez y sale Cáceres.

Min 67. Tiro libre directo para los locales.

Min 66. Disparo de Lainez en el área que sale por encima de la meta poblana.

Min 65. Disparo de Lainez, que disparo muy débil, fácil para villaseñor.

Min 65. Disparo que contiene bien Villaseñor.

Min 59. Tras buena jugada colectiva de los locales, Ramos dispara desviado.

Min 58. Tras aproximación de Mineros, despeja Cortés.

Min 57. El cuadro poblano es dueño del balón.

Min 54. Falta sobre Córtes

Min 53. Disparo de Ramos, que es desviado por la zaga minera.

Min 51. Disparo de Madrigal que pasa muy cerca de la portería de Villaseñor.

Min 49. Remate de cabeza de Gónzalez, que pasa cerca de la cabaña resguardada por Velázquez.

Min 48 . Falta sobre Rodríguez en el área que no marca el colegiado.

Min 47. Balón para el cuadro de la Franja

Min 46. Se reinician las acciones en Puebla con el Puebla 1 Mieneros 0

Min 46. Cambio de Mienros , entra Eduardo López y sale Fernando Madrigal

Min 45. Se acaba la primera mitad en el Estadio Cuauhtémoc

Min 43. Cabezazo de Cortés en tiro de esquina que pasa cerca de la meta visitante.

Min 42. Disparo débil de Gónzalez que control Velázquez.

Min 41. Centro de González para Rodríguez que controla el arquero minero.

Min 39. Gran salida de Villaseñor, cuando se aproximaba una ofensiva zacatecana.

Min 36. Disparo de Federico González, que sale muy desviado de la cabaña visitante

Min 34. Saque de meta para los locales.

Min 33. Disparo de Ramos débil, es controlado por Velázquez.

Min 30. Falta de Orrantia por el costado derecho del Puebla

Una falta de Aguayo sobre Amione no se marca y el esférico lo tiene Mineros.

Min 27. Balón largo para Amione, que controla Velázquez.

Min 26, Falta sobre Torres, a mitad del terreno de juego.

Min 25. Mano de un jugador de Zacatecas.

Min 23. No pasa nada, pero los locales siguen siendo dueños del esférico.

Esquina de nuevo, para los locales

Min 23. Esquina para los locales, a cobrar Francisco Torres.

Min 21. Disparo de Lainez, que controla sin problemas Villaseñor.

El ex canterano del Atlante tras una jugada individual, dispara de diestra en el área.

Minuto 16. ¡Gol de Amione! El mexicano remata solo en el área

ta de Amione, en el área de Mineros.

Minuto 15. Rodríguez buscaba pero la defensa corta la aproximación.

Federico la tenía pero abanico , solo frente al maco visitante

Minuto 14. ¡Cerca González de abrir el marcador!

nuto 10. Débil aproximación de los zacatecanos , que no pasa a mayores.

Minuto 9. Tapia, defensa del cuadro minero salva al conjunto visitante

Minuto 8. Falta sobre Carlos Rodríguez, tiro libre para los locales

Minuto 6. Falta de Amione sobre un jugador zacatecano.

Llegando a los 5 minutos, los de La Franja siguen siendo dueños del esférico.

Minuto 2. Tras arribo del cuadro zacateco, saque de meta para los poblanos

Minuto 1. El cuadro blanquiazul tiene la posesión del encuentro.

¡Inician las acciones entre Puebla y Mineros !

Todo listo para que arranquen las acciones en el Estadio Cuauhtemoc

El conjunto poblano sale con Villaseñor, Araujo, Córtes, Schmidt, Orrantia, Cáceres, Torres, Rodríguez, Ramos, Gonzáez y Amione DT. José Cardozo

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Puebla vs Mineros, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Nou Camp. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto y en directo online de VAVEL.

El último enfrentamiento Puebla vs Mineros se dio en la fecha 1 de la presente edición de la Copa MX en la cancha del Francisco Villa; Jerónimo Amione abrió el marcador a favor de la Franja, mientras que Santiago Echeverría empató el marcador sobre el final del juego.

Atentos a Jonny Magallón | El experimentado central ocotlense es la bases y pilar de la defensiva minera, en él recae toda la responsabilidad de mantener su arco bien librado, tras su paso por el fútbol argentino, regresa para quedarse, hoy ya un veterano con varios kilómetros recorridos, tiene los blasones para competirle a cualquiera.

Atentos a Francisco Acuña | No importa si es Liga o Copa, el ‘Messi’ (como no le gusta que le digan), es el mejor futbolista de los camoteros, en sus pies pasan todas las jugadas ofensivas del cuadro poblano. Tiene calidad, técnica, velocidad, regate y gol. Sin duda es un hombre con grandes cualidades, no por nada, Puebla depende mucho del casaca 8.

Este partido se llevará a cabo en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, inmueble ubicado en Puebla, Puebla y que cuenta con capacidad para cerca de 47 mil espectadores.

En el Ascenso MX, Mineros viene tras empatar de visita ante Venados de Yucatán en la jornada 8; los zacatecanos se ubican como superlíderes con 18 unidades.

Por su parte, Mineros se encuentra en segundo lugar de su grupo, pues acumula dos empates tras dos duelos disputados; dos goles a favor y dos en contra es el saldo del conjunto zacatecano.

En su participación dentro de la Liga MX, Puebla viene de empatar 0-0 en su visita a las Águilas del América, en partido correspondiente a la fecha 6 del Clausura 2017, donde se encuentran en la última posición con apenas tres unidades.

Puebla marcha como líder del Grupo 4 con una victoria y un empate; a diferencia de en la Liga, el cuadro camotero marcha invicto en este certamen, con dos goles a favor y solo uno en contra.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Puebla vs Mineros en vivo, correspondiente a la 4ª jornada del Clausura 2017 de la Copa Corona MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Cuauhtémoc a partir de las 19:00 horas.