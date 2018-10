Dorados no puede ante Zacatepec

Dorados no pudo contra un Zacatepec ordenado y paciente, que logró combatir los pocos ataque del rival y con gol a los últimos minutos se llevó la victoria en la capital sinaloense.

Con este resultado, los hombres al mando de Marcelo Michel Leaño llegan a 17 unidades y son sextos en la tabla, mientras que el conjunto áureo bajó hasta el 8vo lugar con la misma cantidad de puntos.

El encuentro:

Arrancó en punto de las 20:00 hrs (tiempo de Sinaloa) y la primera de peligro fue para la visita, el atacante Daniel González mandó un derechazo a primer palo que Luis Michel tapó de buena manera, esto a los 27 minutos.

El cuadro cañero se mostró más insistente, pero la pelota se mantuvo la mayor parte del primer tiempo, siendo peleada en el primer tiempo, lo que le restó profundidad al cuadro de Marcelo Michel Leaño.

Ya en el segundo tiempo Diego Ramírez movió sus piezas mandando a Vinicio Angulo al terreno de juego, cambiando la forma de reaccionar del cuadro local. Abrió un balón a la banda donde Fernando Arce sacó un servicio que regresó al ecuatoriano que trató de rematar de chilena, pero los buenos reflejos de Luis Cárdenas, impidieron que el balón llegara a las redes.

Dorados de Sinaloa se volvió más peligroso al ataque también con Josepablo Monreal en la delantera, pero Sergio Flores fue factor para los de Zacatepec, tras un remate de cabeza del Gran Pez, el Capitán Cañero apareció en el área chica para desviar el balón a tiro de esquina.

Los visitantes no se daban por vencidos y advirtieron con un remate espectacular de Armando González, quien se acomodó con el pecho el esférico y de volea remató a la portería donde Luis Michel detuvo el disparo con una mano.

No fue hasta el minuto 88 cuando, con un nuevo servicio llegó al corazón del área, logró pasar la defensa local y de nueva cuenta Armando González conectó de palomita para mandar el esférico al fondo de las redes.

Para la Jornada 13 Dorados visitará a Celaya, mientras que el Club Atlético Zacatepec será local frente a UdeG.

Afición inconforme:

Tras la quinta derrota del cuadro dorado en lo que va del torneo, grupos de seguidores del equipo manifestaron su descontento con el actuar del equipo, así como las actitudes del Director Técnico, Diego Ramírez hacia ellos.

Al finalizar el encuentro ante Zacatepec, Diego Ramírez se volvió a su familia para saludarlos, mientras les tiraba besos, esto hizo que los aficionados se molestaran con el mandamás pues el gesto pudo mal interpretarse, haciendo que se escucharan insultos, incluso el grito de "Fuera Diego".

Asimismo, Ramírez no atendió a los medios de comunicación y fue representado por Paulo Serafín que al ser cuestionado por la ausencia del Director Técnico comentó que debido al resultado, "se quedó hablando con el equipo y me pidió muy amablemente que para no hacerlos esperar, saliera a atenderlos".