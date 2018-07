Elementos que dejarán de "pitar"con la máquina en esta temporada

El debut de Cruz Azul está a la vuelta de la esquina con una nueva expectativa e ilusión por romper "maleficio" que ha impedido levantar la corona por 20 años.

De modo que para el presente torneo La máquina abrió la cartera y trajo varios jugadores para llevar lejos a este conjunto, no obstante sabemos que no todos los jugadores dieron el ancho en el ciclo anterior por lo tanto no encararan este nuevo proyecto. Así que en Vavel México te presentamos a estos elementos que no pitarán con los Celestes por lo menos esta temporada.

Julián Velázquez

Este zaguero argentino llegó a Cruz Azul para el apertura 2016, no obstante no entró en planes de Caixhinha para esta temporada por lo que se va a préstamo por un año a Tijuana. Sin embargo el mismo jugador declaró como "injusta" dicho traspaso pues él quería continuar en este nuevo proyecto por lo que se fue con un sabor amargo de la capital, pero eso sí, agradecido por la oportunidad de haber defendido la camiseta azul.

Francisco Silva

"El gato" dejó al cuadro capitalino para alistarse en las filas del Independiente de Avellaneda en Argentina equipo con el cual disputará la Copa Libertadores. A pesar de que fue pieza importante, tanto para Paco Jémez como para Caixinha respectivamente, siempre se esperó mucho más de este volante ofensivo, siendo el proceso anterior el más discreto para su causa pues solo pudo celebrar 2 anotaciones.

Rosario Cota

Este centro campista mexicano de tan solo 22 años fue el primero en ser baja para la presente temporada, este elemento tuvo muy pocas participaciones durante el torneo y al estar en busca de nuevos retos y más regularidad fue cedido en calidad de préstamo para Pumas durante un año.

Martín Rodriguez

El chileno no entró más en planes del actual plantel y será un elemento más que se unirá a Pumas para encarar la siguiente campaña. Simplemente nunca terminó por adaptarse al equipo y para muchos aficionados como medios de comunicación, quedó a deber pues llegaba con un interesante palmarés. En esta última campaña solo pudo anotar un gol y fue relegado del puesto titular por lo cual se esperaba una pronta salida de La Noria.

Felipe Mora

Mucha controversia causó esta noticia pues Los Cementeros se estaban "deshaciendo" de su "hombre gol" quien se integrará con los Pumas igual que los dos mencionados anteriormente. Hay que decir que Mora no terminó por ser el delantero que se necesitaba pues aunque marcó varios tantos sobre todo en su primer torneo, poco a poco se fue apagando, recordando aquel bache sin goles que invadió al equipo durante tantos minutos, es por ello que se negoció dicha salida para poder buscar a alguien más que cargue con ese peso.

Carlos Fierro

Llegó apenas para esta campaña procedente de Chivas donde conquistó 2 Copas MX y 1 título de Liga, como solución o variante ofensiva y aunque el arranque de torneo fue muy bueno por su desequilibrio y sus goles, la chispa se apagó por completo, dejando de ser titular y siendo opción como suplente. Para este torneo fue cedido a Monarcas donde espera retomar ese nivel que lo llevó a coronarse en la perla tapatía, pero ahora tierras purépechas.

Carlos Peña

Luego de un discreto paso por el fútbol de Escocia, "El Gullit" regresó para vestirse de azul como el refuerzo bomba de toda La Liga, no obstante su pésimo desempeño y escándalos extra cancha le han valido el salir del equipo definitivamente, siendo Necaxa su última oportunidad de volver a encontrar ese fútbol que alguna vez lo llevó a estar en selección y ser observado por algunos clubes europeos. Hay muy poco que decir a favor de este medio campista pues realmente no hizo absolutamente nada en esta escuadra, tal vez más de un aficionado estaría más que contento con dicha noticia.