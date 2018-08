Rogelio Funes Mori: "Mi compromiso sigue siendo el mismo"

Luego de tener la oportunidad de volver a la actividad tras tres meses fuera por lesión, el delantero argentino, Rogelio Funes Mori, está de regreso con Rayados de Monterrey y finalmente tuvo minutos ante los Esmeraldas de León en Liga (anotando) y también este pasado miércoles en la victoria que los albiazules tuvieron ante Puebla en la Copa MX.

A través de sus redes sociales oficiales, 'La Pandilla' compartió una entrevista que sostuvieron con el ‘Mellizo’ donde expresó su sentir con respecto a su retorno a las canchas y con la ilusión de lograr grandes cosas con el equipo.

“Sabía que tenía un problema, estuve casi dos torneos jugando de manera no normal, sabía que me tenía que operar y estuve tranquilo pero a la vez triste porque sabía que no podía jugar, que es lo que más me gusta, el futbol. Dentro de todo la pasé bien, estuve con mi familia, me arroparon mucho. Fue difícil pero sabía que podía volver mejor”.

Con respecto a sus ganas de nuevamente estar en el terreno de juego, Funes Mori manifestó lo siguiente: “Sentí mucha tranquilidad. Era algo serio lo que tenía, quise terminar el torneo pero no pude porque sabía que era algo de salud, quise operarme. Estaba un poco ansioso porque quería volver a entrenarme normal, motivado porque siempre hay cosas que mejorar. Cuando comencé a entrenar estaba muy contento, sabía que algunos no los iba a hacer completos. Volver a la normalidad sí costó un poco”.

Rogelio expresó que tuvo en todo momento el apoyo de sus compañeros, recibiendo llamadas y sintiéndose arropado para salir lo más pronto posible de la lesión que lo alejó por tres meses de las canchas.

Fue hasta el choque ante los guanajuatenses donde Diego Alonso le brindó minutos al ‘Mellizo’ y el ariete sudamericano comentó lo que vivió tras poder entrar a la cancha y además el anotar el tanto del triunfo: “Se me dio la suerte de que primeramente pudimos ganar y marcar después de tanto tiempo. Estaba muy nervioso, es algo normal, tampoco me quería volver loco pero obviamente con la experiencia que tengo y los compañeros, se hizo fácil. Mi compromiso es el mismo desde que llegué el primer día al club. Hay que estar a la altura”, finalizó.