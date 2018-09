Gerardo Ruiz: "Otros técnicos vieron lo que hacía, pero no confiaron en mí"

En declaraciones para el portal Mediotiempo el capitán y arquero de los potros de hierro del Atlante, Gerardo “Kampa” Ruiz, habló sobre el gran momento que atraviesa y de su racha goleadora, además manifestó la confianza que el director técnico Gabriel Pereyra le ha brindado para ser el cobrador oficial de los penales del club.

“No es algo espontáneo, Gabriel me conoce desde que fuimos compañeros y sabe que es algo que práctico y ahora he anotado los tres penales que nos han marcado a favor, él me dijo que si me iba a animar y sin dudarlo le dije que sí, que en cuanto se presentara la oportunidad”.

Además, declaró que los técnicos anteriores no confiaban mucho en él para patear los penales por miedo a cometer un error que le costara un gol en contra: “Otros técnicos vieron que lo hacía bien en los entrenamientos, pero no confiaron en mí y con el regreso de Gabriel, desde el inicio dijo que yo era el que los iba a cobrar”, mencionó.

De igual manera habló de su gran admiración por Federico Vilar y de los consejos que él le daba: “Le agradezco todo el tiempo que trabajamos juntos porque le aprendí muchas cosas, sabía manejar el balón con los pies, tenía mucha seguridad en las manos y fue un tipo que me enseñó mucho dentro y fuera de la cancha, me decía que no debía desaprovechar la más mínima oportunidad”.

Para finalizar también señaló la intensidad de Gabriel Pereyra al mando del equipo y de la identidad que le ha devuelto al club.

“Se recuperó totalmente la esencia atlantista, la garra por los colores, incluso los extranjeros han entendido lo que significa este equipo y todo eso es gracias al regreso de Gabriel porque él también los siente y eso se ve reflejado en el equipo, que se ve que juega con el corazón”, finalizó.