Miguel Herrera: "El equipo está fuerte, sólido y equilibrado"

A cerrar filas. El conjunto de las Águilas del América ya está listo para encarar el arranque de la Liguilla del Apertura 2018 donde primeramente enfrentarán en calidad de visitantes a los Diablos Rojos del Toluca este jueves en punto de las 19:00hrs en la cancha del Estadio Nemesio Diez.

Previo a ello, este miércoles en las instalaciones de Coapa, el estratega azulcrema, Miguel Herrera, habló sobre cómo ve a su equipo para esta serie y dejó en claro que no piensa en nada más, solo en la escuadra escarlata.

“Hoy veo un equipo más completo en banca, en gente, en relevos. Tengo concentrados 22 jugadores y voy a dejar 4 fuera, y eso va a ser difícil elegirlos, son muy buenos todos, ha habido una gran competencia interna y eso me deja mucha tranquilidad de saber que armas, hombres y calidad tenemos para conseguir nuestro objetivo, tenemos que hacerlo”.

Sobre el hecho de que los goles en su equipo no dependieron de un solo jugador a lo largo de la Fase Regular, el ‘Piojo’ expresó: “Puede ser ventaja o no, uno quiere tener un centro delantero que anote muchos goles y que sea una referencia del club. En este torneo al no encontrar esa referencia, lo interpreto más en que el equipo tiene llegada por todos lados, trabajamos bien la pelota parada y me parece que el equipo está bien, sólido, fuerte y más que eso está equilibrado”.

Con respecto a Toluca, Herrera los ve de la siguiente manera: “Difícil, es un buen plantel, es un equipo importante que ha ganado muchos títulos. No va a ser fácil. Si queremos que sea a favor de América, tenemos que trabajar muy bien el partido, ser intensos, contundentes y poder sacar el resultado de visitante con gol para tratar venir a tu casa y finiquitar acá”.

Finalmente y con la posibilidad que dictan los números de que la Final del torneo pudiera ser entre las Águilas y Cruz Azul, Herrera fue claro: “Queremos estar ahí. ¿Quién es el rival? La verdad no me importa. Primero tenemos que pensar en Toluca, no podemos pensar en Cruz Azul. No vemos más allá del partido de mañana”.