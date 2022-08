Empate amargo en CU en la presentación de Alves

No pocas veces se puede decir que un multicampeón internacional debuta con los Pumas de la UNAM. Y esto sucedió esta noche en el Estadio Olímpico Universitario, cuando los dirigidos por Andrés Lillini se enfrentaban a los Cañoneros de Mazatlan en la fecha 5 del Apertura 2022 de la Liga MX.

Dani Alves se hacía realidad para los aficionados auriazules. Los que retacaron por completo el recinto del sur de la Ciudad de México y que aguantaron las inclemencias del tiempo, a pesar de que cayó una real tormenta horas antes del inicio del cotejo.

El brasileño se llevó todos los reflectores y ovaciones, incluso en el primer minuto del partido, cuando pudo hacer una pared con Eduardo Salvio y dejó solo a Juan Ignacio Dinenno,, pero su remate se fue por un lado de la cabaña de Vikonis.

Pumas llegaba pero no lograba el gol

Los balones eran para Alves, y los aficionados seguían celebrando cada vez que el astro tenía al esférica en sus pies. Tuvo una gran oportunidad en un tiro libre que el guardameta norteño desvió. Y por más que todavía no entra en un ritmo intenso de juego, se sabía que la calidad en sus botines era enorme.

Pero los minutos pasaban, y el ansiado gol no llegaba para los capitalinos. La segunda parte aminoró el ánimo y el vértigo que le imprimieron los unamitas en un principio, por lo que los muchachos de Gabriel Caballero tomaron más la iniciativa. hasta que por fin pudieron 'aguadar' la fiesta de Alves y Ciudad Universitaria.

Al 74', Bello logró alcanzar un buen centro y aprovechar la mala mar universitaria para abrir el marcador. Nadie lo esperaba. Sobre todo porque en la mayoría del cotejo, fueron los locales quienes nunca dejaron el dominio del juego.

Tuvo que ser al 90+1' que, después de un gran centro de Dani, Nicolás Freire alcanza a rematar el tiro de esquina polémico que se había cobrado y vence a Vikonis. Con todo y los reclamos, el árbitro dio por concedido el gol y con ello se sentenciaba la igualada.

Los debuts, a veces, no son lo que todos esperan. Pero el gran resultado de los buenos fichajes no se ven en los primeros encuentros. Debe de ser el largo proceso de adaptación quien dicte si lo de Dani Alves es bueno, o solo quedará en los nombres rimbobantes que no hicieron nada pero engalanaron el balompié nacional.