Dani Alves es detenido en Barcelona

Dani Alves ha sido detenido por presunta agresión sexual en una discoteca en Barcelona. El lateral brasileño de Pumas de la UNAM se presentó de manera voluntaria ante los Los Mossos d’Esquadra alrededor de las 10 de la mañana, hora local, para que después fuera trasladado por una patrulla hacia los juzgados, donde tiene que declarar sobre esta situación.

Las autoridades ya habían citado al sudamericano después de que la víctima ratificara la denuncia hace unos días. Los hechos se dieron la noche del 30 al 31 de diciembre del 2022 en la discoteca Sutton, quienes activaron un protocolo de seguridad para buscar a Alves, pero este ya había salido del recinto unos minutos antes.

El defensivo viajó a tierras ibéricas el fin de semana pasado por el sensible fallecimiento de su suegra, por lo que había pedido al Club Universidad un permiso para ausentarse por unos días. Se esperaba que Alves pudiera llegar este martes, pero esto no sucedió, por lo que los universitarios no sabían de su situación legal.

¿Cuál es el futuro de Alves en México?

La Liga MX ha lanzado un comunicado en el cual avisan de que los del Pedregal están atentos al hecho de la detención de su jugador, y que estarán atentos a lo que podría ser su participación en este Clausura 2023.

Alves será fichado penalmente y tendrá oficialmente antecedentes penales en la región de Cataluña. La condena por agresión sexual en esas tierras es de entre 12 a 39 años si se le halla culpable. Por lo pronto, un juez determinará si este proceso lo puede llevar en libertad o será retenido en la carcel. Un duro golpe para los auriazules, quienes se enfrentan al Club León este domingo en la fecha 3 en el Estadio Olímpico Universitario.