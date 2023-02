Paunović: “Nos quedamos con el sabor amargo”

Las Chivas de Guadalajara empataron 1-1 en un partido que le dificultaron al Pachuca. El estratega rojiblanco, Veljko Paunović, se mostró satisfecho por el accionar de su equipo en conferencia de prensa, sin embargo, no esconde la amargura por el resultado.

Al complicarle las cosas al cuadro de Pachuca durante buena parte del juego, al estratega del rebaño le preguntaron sobre si este ha sido su mejor juego del torneo:

“Seguimos mejorando, es evidente, pero no estamos contentos porque no nos llevamos los tres puntos después de esta actuación. El vestuario sabe y siente que el esfuerzo nos ha servido muchísimo para determinar el camino que llevamos este tiempo. Estoy orgulloso, porque hoy mostramos lo que en alguna rueda de prensa dije: 'somos un equipo valiente' [...] Nos quedamos con el sabor amargo de no habernos podido llevar los tres puntos en una actuación, tal vez, como una de las más completas”.