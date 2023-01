Los refuerzos de Chivas para el Clausura 2023

Chivas está preparando un gran torneo bajo el mando de Paunovich, el equipo necesitaba reforzarse en áreas específicas y la directiva se tomó mucho tiempo para determinar quienes serían los encargados de reforzar al equipo rojiblanco, al final solo dos refuerzos llegaron a las Chivas y con eso iniciarán un nuevo torneo que promete ser muy interesante.

Chivas se hizo de los servicios de Víctor “Pocho” Guzmán y Daniel Ríos, mediocampista y delantero, ambos fueron los primeros fichajes de la directiva de Hierro, además el equipo rojiblanco recuperó jugadores como Mayorga y otros más que estaban en préstamo, sin duda estas adiciones harán que Chivas tenga competencia interna y eso les hará competir mejor en la Liga MX.

Sobre los refuerzos

Víctor Guzmán, centrocampista. Con 27 años Guzmán regresa al equipo que lo formó, el jugador llega como campeón tras conseguir el título con Pachuca y cabe destacar que en una de las entrevistas el jugador lanzó la oportunidad de llegar al equipo rojiblanco, pasaron las semanas y muchos rumores colocaban a Guzmán en el rebaño, pero el fichaje implicaba que Angulo tendría que ir a grupo Pachuca, pasaron más días y al final se hizo realidad Guzmán llegaba a cambio de una suma de dinero y Angulo, el “Canelo” fue el elegido porque era el más próximo a terminar contrato y el medio campo estaba sobre poblado.

Recordemos que Guzmán ya había sido fichado por Chivas hace algunos años, pero un problema extra cancha impidió que se hiciera oficial la contratación y tuvo que regresar a Pachuca, el jugador es uno de los mejores aportando en la ofensiva, “Pocho” no desconoce el área y eso le permite ser más peligroso, el jugador llega en su mejor momento y seguramente le dará muchas alegrías.

Chivas presenta refuerzos/Imagen: Chivas

Daniel Ríos,, delantero. El canterano de Chivas regresa luego de su aventura por la MLS, un fichaje muy inesperado, ya que se pensaba que los rojiblancos tenían muchas opciones en la delantera, la razón de su fichaje fue que necesitaban estilos distintos entre sus delanteros, el jugador viene del Charlotte FC y si bien no tiene muchos goles, llega como un delantero distinto a los que tiene Chivas, se dice que su fichaje se dió luego de la negativa del Cincinnati por vender a Brandon Vázquez.

Ríos no tuvo la oportunidad de debutar con el equipo rojiblanco y ahora con un camino más recorrido llega a portar el 9 que dejó vacante Ángel Saldívar, una de las características de este jugador es su capacidad de resolución en espacios cortos, además de su constante presencia en el área para rematar los centros y convertir de cabeza y pie, si este jugador logra adaptarse al estilo del entrenador sin duda será muy peligroso para los rivales, pero primero deberá demostrar que debe ser el titular con tanta competencia en el equipo.

Todo parece indicar que no habrá más refuerzos en las Chivas, Hierro dejó claro que hubo contacto con otros jugadores, pero al final los equipos simplemente no les venden, la plantilla está prácticamente cerrada y a menos que sigan saliendo jugadores de la institución no habrá más cambios, la portería de Chivas ha sido lo más criticado, pero han dejado claro que no buscarán portero por el momento, Guzmán defensor de Xolos también se rumoraba su llegada a Chivas, pero al parecer no llegará y ahora Monterrey parece que lo buscará

El plantel se ve muy completo con una media de 23 años aproximadamente, lo visto en la Copa SKY fue muy alentador para los aficionados y pese a que no lograron quedarse el campeonato, se pudo ver un estilo definido en el equipo y muchas caras nuevas que serán de mucha utilidad a lo largo del torneo.