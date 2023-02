Previa Mazatlán FC vs Pumas: una victoria por la confianza

La escuadra comandada por Rafael Puente Jr buscará salir del duro golpe anímico en el que han entrado pues Pumas ya suma tres derrotas consecutivas y cinco duelos sin poder ganar en lo que va del torneo, generando una presión dentro del equipo auriazul por conseguir los tres puntos en este partido, de lo contrario, podría haber muchos cambios en el banquillo universitario. Por otra parte, Mazatlán continúa hundido en lo más hondo de la Perla del Pacífico, luchando contra un Kraken interno que no los ha dejado salir a flote, sin embargo, al tener ahora a un rival que también está pasando una difícil situación anímica, los cañoneros de Mazatlán querrán recibir a los Pumas con una oleada hostil y quedarse con los tres puntos.

¿Cómo llegan?

Los Pumas de la Universidad Nacional vuelven a verse envueltos en un problema anímico dentro del plantel luego de los resultados negativos y el aumento de juegos sin poder ganar tres puntos como local o visitantes. Ante ello, la directiva auriazul ya le puso un ultimátum a Rafael Puente pues en caso de no poder vencer a Mazatlán, en el Pedregal se pondrán a buscar un nuevo timonel que pueda hacerle frente a la adversidad antes de que sea demasiado tarde.

Del otro lado, los cañoneros del Mazatlán FC siguen sin poder sumar un sólo triunfo en el torneo y la racha sin poder conseguir una victoria se acrecenta más con el paso de los días pues en la Perla del pacífico no se ha podido celebrar con gozo la obtención de los tres puntos desde Septiembre de 2022. Asimismo, el cambio drástico que hubo en el banquillo respecto a la renuncia de Gabriel Caballero, sigue pegando dentro del plantel por lo que salir de esta gran fosa continúa siento todo un reto en el conjunto.

Antecedentes

Pumas y Mazatlán se han enfrentado tan sólo en cinco ocasiones donde los Pumas se han llevado 1 victoria, mientras que lo restante queda en 4 empates. Curiosamente, Mazatlán no ha podido ganarle a los universitarios en estos cinco intentos, quedándose más cerca en la jornada 5 del Apertura 2023 donde por cuestión de minutos no pudieron ganar el juego debido a un gol en los delirios del juego que rescató el 1-1 final entre universitario y cañoneros.

Las palabras previas al encuentro

El delantero de Pumas reconoció que la actual situación del equipo lo tiene frustrado, pero aseguró que trabaja en ello.

"He hecho terapia psicológica porque son momentos muy duros para cualquier profesional. Yo creo que los medios de comunicación deshumanizan al jugador de futbol y la gente cree que no importa más que llegar al fin de mes y al tema salarial y no es así, sufrimos las derrotas".

Al margen, el 'Comandante' habló respecto a que ocupa el tercer lugar en la Tabla de Goleo individual con seis anotaciones:

"No es algo a lo que aspiro, es algo que se va ir dando, es una de las muestras que estamos haciendo cosas bien como equipo porque yo no marco los goles gracias a mi, lo tomo como un aliciente de que hay cosas que estamos haciendo bien, lo personal cin objetivos y metas pasan a un tercer plano, lo único que interesa aquí es el equipo".

Ficha técnica del encuentro

Partido: Mazatlán FC vs Pumas UNAM

vs Arbitro: Eduardo Galvan Basulto

Estadio: El Kraken

Hora y día: Viernes 24 de febrero, 21:10 HRS (CDMX)

Transmisión: Azteca Deportes y VAVEL.com

Posibles Alineaciones

Mazatlán: N. Vikonis; F. Venegas, O. Alanis, F. Almada; R. Sandoval, R. Meraz, J. Intriago, A. Montaño, J. Padilla; N. Benedetii, A. Loba.

Pumas: Sosa; P.A. Monroy Reyes, Palermo Ortiz, N. Freire, A. Alrete; Ruvalcaba, J. Molina, Higor, Salvio; G. Del Prete, J. Dinenno.