Chivas cerca de la Liguilla directa tras remontar a Cruz Azul

Chivas sigue en plan grande en esta recta final del Clausura 2023 que ya está aquí. Hoy se tuvo actividad con la jornada 16 del futbol mexicano este sábado en el Estadio Akron. Los tapatíos querían dar la el golpe sobre la mesa ganándole a unos de los mejores equipos del torneo, sin embargo, Cruz Azul se plantó bien como visitante en el primer tiempo, pero el resultado fue adverso para el conjunto celeste que se quedó sin sumar en su lucha por el repechaje.

Todo comenzó en punto de las 19 horas y, el equipo liderado por Veljko Paunovic, comenzó con la posesión, y en los primeros minutos tuvo algunas oportunidades de abrir el marcador, sin embargo, Chivas estaba padeciendo al no tener a un centro delantero en la alineación. No obstante, La Máquina comenzó a generar peligro y para desgracia de los rojiblancos, la Ley del Ex se hacía presente. Uriel Antuna fue el encargado de abrir el marcador al minuto 37 y el ‘Brujo’ celebró besando el escudo de su actual club y haciendo rabiar a la afición roijblanca. Cruz Azul se iría al descanso con la ventaja mínima en el marcador.

Segundo tiempo

Ya para la parte complementaria, Paunovic modificó y metió a Ronaldo Cisneros como centro delantero. Los rojiblancos han demostrado a lo largo del torneo que no dan por perdido ningún partido y a eso salieron en el segundo tiempo, a remontarlo. Fue al minuto 55, cuando el capitán del rebaño, Víctor Guzmán, sería el encargado de igualar el marcador tras una gran asistencia de Alan Mozo, para así alcanzar los seis goles en este Clausura 2023.

Los locales comenzaron a tener más confianza al ir al frente y Cruz Azul comenzó a replegarse, dicha acción le costó la posesión ya que los rojiblancos se plantaron mejor en la cancha en la segunda parte y el peligro tocaba la puerta de La Máquina constantemente.

La remontada sería una realidad gracias Ronaldo Cisneros que entró desde la banca para darle el triunfo al Guadalajara. Todo fue gracias a un disparo potente de Alan Mozo que no pudo controlar bien Jesús Corona y, tras dicho error, el rebote le favorecía el delantero rojiblanco que anotaría el 2-1 definitivo.

Finalmente, en los últimos minutos, Cruz Azul estaba buscando el empate y los ánimos se calentaron, primero con Antonio Briseño que se enganchó con algunos jugadores celestes que reclamaban penalti por una supuesta falta sobre Antuna. Minutos más tarde, los reclamos llegaron con Ramiro Funes Mori, quien terminó por ser expulsado tras recibir dos tarjetas amarillas.

Con esta victoria, el Guadalajara se enfila para entrar a liguilla directa y aunque podrían bajar de la segunda posición, siguen dependiendo de sí mismos para acceder a la fiesta grande directamente. El siguiente compromiso de los rojiblancos será en la jornada 17 el próximo sábado 29 de abril cuando reciban al Mazatlán.