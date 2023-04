Chivas vs Cruz Azul: Un duelo complicado

Los duelos más importantes del torneo regular son las últimas jornadas y en la Liga MX ya se ha llegado a esa instancia, con poco margen al estar solo 6 puntos en disputa, los equipos tendrán que salir a dejarlo todo para llevarse los 3 puntos en cada partido, el encuentro entre Chivas y Cruz Azul, es sin duda de lo más atractivo de la jornada 16, ya que el resultado puede inferir en las aspiraciones de cada equipo, Chivas busca mantenerse entre los primeros 4 mientras que Cruz Azul quiere escalar posiciones para recibir el duelo de repechaje, además de no perder su lugar.

Chivas sin duda ha hecho uno sus mejores torneos en los últimos años, por lo general el equipo se había acostumbrado a conseguir su clasificación al repechaje en las últimas jornadas, pero este torneo ha sido distinto y mantiene la posibilidad de calificar directo a la Liguilla entre los primeros 4, por parte de Cruz Azul, con la llegada de Ferretti, el equipo ha ido escalando posiciones y necesita sumar, ya que su sitio no está asegurado y hay varios equipos que podría alcanzarlos en la tabla.

Chivas en última victoria/Imagen: Chivas

¿Cómo llegan?

Chivas

Chivas desde hace mucho tiempo no lograba estar peleando en los primeros lugares para clasificar a la Liguilla, es en este torneo donde hubo muchos cambios a nivel directivos y entrenador, cuando el equipo al fin parece que ha encontrado la fórmula de competir de gran manera, Paunovic como entrenador ha hecho las cosas bien, el equipo no está en riesgo de no clasificarse al repechaje, todo lo contrario, Chivas tiene en sus manos el clasificar entre los primeros 4, lo que le daría su pase a Liguilla directamente, los jugadores también se ven confiados y en muchos casos han mejorado su nivel, pero la parte interesante será ver como cierran el torneo.

Chivas ha sabido enfrentar los diversos problemas de lesión de jugadores importantes, principalmente Vega, el 10 del equipo rojiblanco se perdió muchos encuentros por una lesión en la jornada 3, pero el resto de jugadores supieron salir adelante, la lesión de Macias también afectó, ya que Chivas carece de un centro delantero confiable y justo en su recuperación sufrió una lesión que lo alejara 9 meses, con todo eso en contra, estar entre los primeros 4 ya es un gran logro.

El punto más bajo del equipo fue cuando perdieron ante Puebla y América, seguido de un empate en el clásico tapatío, pero el equipo se ha recuperado y ha sumado dos victorias consecutivas, la primera ante Necaxa y recientemente ante León, dos duelos en donde se vieron en riesgo y al final supieron sacar el resultado, Chivas ahora depende de si mismo para clasificarse a la Liguilla directa y para eso necesita sumar los 6 puntos restantes, esto sería un gran logro, pues además estarían pasando la marca de puntos conseguidos por Almeyda, Chivas sabe que Cruz Azul, su próximo rival, será una prueba complicada, pero necesitan ganar como sea.

Cruz Azul

Cruz Azul luego de su tan esperado campeonato, parece que olvidó como hacer las cosas bien, el título reciente trajo más problemas que soluciones y es gracias a la inestabilidad de los directivos, una serie de decisiones, comenzando por la destitución de Reynoso, entrenador que los hizo campeones, Cruz Azul no encontraba el rumbo y los más afectados eran los jugadores que no lograban rendir bien con su entrenador, fue una goleada de 7-0 cuando el técnico en turno fue despedido y así llegó el Potro Gutiérrez, el entrenador campeón del mundo sub-17 le dió otra cara al equipo y lograron cerrar de gran manera el torneo.

Comenzando el torneo actual, Cruz Azul tenía problemas para armar un buen equipo, su goleador se había ido a Europa y el equipo no jugaba para nada bien, pasaron las jornadas y los resultados no eran favorables, es por eso que Gutiérrez fue removido de su cargo, tomar a Cruz Azul parecía un reto muy complicado y fue un viejo lobo, como lo es Ferretti el encargado de regresar al equipo a las victorias, ahora el equipo tendría un mejor proyecto a futuro y no será tan fácil que le traigan jugadores de bajo nivel.

Cruz Azul no tiene su lugar asegurado y podría quedar fuera del repechaje, el equipo necesita sumar tres puntos y así liberarse la presión de ser alcanzado, recientemente perdieron ante su mayor rival América con marcador de 3-1, el duelo ante Chivas podría ser definitorio en su temporada y no pueden llevarse otra derrota, pues ya no dependería de ellos estar en la siguiente ronda, algo que Ferretti no aceptará.

Antecedentes

Cruz Azul 2-1 Chivas

Cruz Azul 0-1 Chivas

Chivas 1-1 Cruz Azul

Cruz Azul 1-0 Chivas

Chivas 0-2 Cruz Azul

Última alineación Chivas

Jiménez, Calderón, Orozco, Sepúlveda, Mozo, Torres, Vega, Beltrán, Alvarado, Guzmán, Cisneros.

Última alineación Cruz Azul

Corona, Huescas, Escobar, Funes, Domínguez, Rivero, Antuna, Rodríguez, Lira, Rotondi, Estrada.