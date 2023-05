Puebla se despide y Tigres a Cuartos

El Club Puebla se midió ante su rival los Tigres de la UANL, buscando aprovecharse como visitantes en el Estadio Universitario, mejor conocido como el Volcán, en un encuentro del repechaje, donde ambos clubes se disputaban el boleto a los cuartos de final.

En la primera parte ambas escuadras iniciaron con todo, estando de un área a otra con un dominio universitario, pues salieron decididos a llevarse el triunfo, buscando los arcos para abrir el marcador.

La Franja no bajaba los brazos, mientras Tigres tenía oportunidades que no aprovechaban, pero en la primera parte no lograron hacer nada, lo más destacado de la primera parte fue la tarjeta amarilla para Juan Pablo Vigón de los Tigres.

Caída en picada

En el segundo tiempo, ambos equipos saltaron con todo, Puebla sacó a no salió de la mejor manera, pues al 49’ vio dos amarillas, una para Guillermo Martínez y Gustavo Ferrareis.

Sebastián Córdova vio el primer y único gol del encuentro al 56’, esto tras un saqué de banda que Diego Laínez recibió el esférico, pasándolo para Córdova que cruzó al poste derecho, aprovechando que la defensa no estaba bien planteada.

Imago 7

Al 69’ se marcó penal para el Puebla, después de una revisión en el VAR. Después de que Diego Reyes pusiera la mano para evitar el gol de Omar Fernández, por lo que el defensa mexicano vio la tarjeta amarilla.

Tras varios minutos de revisión y tiempo consumido por los cambios de ambos clubes, Diego de Buen fue el encargado de cobrar desde los 11 pasos, fallando pues la intentó colocar al ángulo inferior derecho, pero terminó desperdiciando el empate.

Al 75’, Javier Aquino de Tigres y Emmanuel Gularte vieron la tarjeta amarilla, pero a los 4 minutos después llegó otra amarilla, ahora para Pablo González Díaz.

Tigres quería el segundo, al 82’ llegó, pero se inválido por una supuesta falta previa de Samir Caetano, que dejó sin festejo al brasileño y su club.

Tigres quiso mantener el resultado, incluso llegó hasta el minuto 98, la franja quería mandar a los penales, buscando el empate, pero el tiempo se agotó.

Al final los universitarios se quedaron con el boleto a los cuartos de final, mientras que el Puebla se despidió y tienen que pensar en el siguiente torneo y plantearse varias situaciones del club.

Liga MX

Además, cabe recalcar que fue el segundo encuentro del repechaje que recibió un solo gol y que el Puebla fue el único visitante que no consiguió un resultado favorable en el repechaje, la liguilla queda definida de la siguiente manera:

Monterrey vs Santos

Chivas vs Atlas

Toluca vs Tigres

América vs Atlético de San Luis