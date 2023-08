Cruz Azul: Tuca Ferretti considera aún les falta nivel a sus jugadores

Esta mañana hablaron con los medios Ricardo Ferretti y Rodolfo Rotondi para dar sus declaraciones previo al juego de los Dieciseisavos de la Leagues Cup ante el Charlotte FC, equipo de la MLS. A continuación las mejores reacciones de los personajes celestes.

Sobre el formato de la Leagues Cup, el Tuca Ferretti dio su sentir de la organización que ha habido en este torneo por los Estados Unidos.

“A lo mejor no es tan justo, pero así se planteó el torneo, se platicó con los dueños de los equipos para formar este torneo, no podemos llegar ahorita ciertas cosas, estamos acostumbrados a nivel mundial de un torneo como este que hubiera sido interesante jugar en México, en Canadá y Estados Unidos jueguen en México, se programó, se aceptó, ahora no se vale, nosotros sabíamos que veníamos a jugar contra Atlanta y Miami. Si pasábamos seguiríamos así, no podemos decir porque esta así programado. El torneo de nosotros ya estaba iniciado y el de ellos ya estaban al final de su torneo, interfieren estas dos etapas inicio y final, aceptamos. Coordinar 47 equipos no es tan sencillo, si va ver problemas como ha habido, tenemos que adaptarnos”.

Respeto al Charlotte FC

Sobre el rival Charlotte, Tuca le guardo un respeto al contrincante, donde sabe que es un buen equipo y que Cruz Azul debe estar atento.

“Al final la tribuna no juega, son 11 contra 11 en la cancha, reconocer al equipo Charlotte, es un buen equipo, debemos estar ocupados en hacer nuestro partido, ya tenemos una visión de lo que será el equipo rival y debemos estar muy atentos”.

Falta nivel en Cruz Azul

Ricardo comento que aún le falta encontrar ese máximo potencial en sus jugadores, sin importar el nombre. Para que puedan mejorar en lo individual y colectivo.

“Creo que tengo un grupo de jugadores capaces, pero que todavía no alcanzan el nivel que ellos mismos esperan, sea Rotondi, Antuna, el quien sea, estamos buscando esa conjunción para poder tener el mejor nivel individual y colectivo. Tengo jugadores muy buenos, aún no logro el entendimiento para poder aumentar el nivel futbolístico, tuvimos un buen juego ante Miami, el primer tiempo fue agradable ante Atlanta, mientras vayamos avanzando el nivel individual y colectivo va aumentar y así tener grandes resultados”.

Sobre el futuro de Augusto Lotti

Tuca dejo en claro que mientras el argentino este en Cruz Azul será contemplado, pero de igual manera dijo que lo apoyara si quiere irse él o algún otro jugador.

“Toti tiene por su calidad varias propuestas, lo que he dicho a lo largo del torneo, la venta mexicana todavía no se cierra, en otros países sigue abierta, si hay una propuesta por Lotti y el pretende irse, yo lo voy a poyar, pero que sea algo mejor para él, si no está contemplado en esta plantilla que se formó para este torneo mexicano. Y cualquiera, si el Real Madrid te quiere llevar yo te apoyo, le comento a Rotondi”.

Se quitaron presión

Rodolfo Rotondi también tuvo un momento con los medios, declarando que deben seguir mejorando en los detalles y que la última victoria los hizo sentir bien. Pero que aún se deben reforzar para tener más resultados positivos.

“Nosotros nos sentimos bien, enfocados en el torneo trabajando para mejorar detalles, sumando lo que dice Tuca que hicimos un gran partido ante Inter, después nos costó el segundo tiempo ante Atlanta, tratar de reforzar esos buenos momentos que tenemos en el partido, llevarlos más tiempo en el juego, ser dominantes y no perder la posesión tantos minutos”.

“Hemos aprendido a jugar más simple, a tratar de hacer las cosas fáciles, de no querer hacer la mejor jugada si no de tratar jugar fácil, que aparezcan los espacios, hicimos un gran trabajo ante Inter, ante Atlanta nos faltó en el segundo tiempo el jugar fácil, el tener la pelota, teniendo el resultado a favor, todos los días pulimos esos detalles para mantenerlo más en el partido”.

¿Cuándo y dónde ver el Charlotte vs Cruz Azul en vivo?

El partido para México lo podrás ver en Apple TV, no ira en ninguna señal de televisión de cable o abierta. Para los Estados Unidos, por la señal de Univisión, TUDN USA y VIX +. Si eres de otro país, la señal podrás verlo por Apple TV.

Horarios del partido

México: 18:30 horas.

Estados Unidos: 20: 30 horas.

Canadá: 20:30 horas