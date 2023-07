Cruz Azul Femenil sorprende a Pachuca en el Hidalgo

Pachuca Femenil y Cruz Azul Femenil brindaron un buen encuentro esta noche en la cancha del Estadio Hidalgo, las cementeras confirmaron que el buen arranque de torneo no era una casualidad y añadieron su segundo triunfo del Torneo Apertura 2023-2024.

Aunque Pachuca Femenil intentó hacer del balón desde los primeros minutos para hacer pesar su condición de local no pudo pues pecaba de caer en fuera de lugar invalidando así todo esfuerzo. No así, las visitantes que al minuto 24´ Norma Palafox puso el primer tanto de la noche, las celestes tuvieron el acierto de aprovechar los errores de las hidalguenses y recuperó un balón que tuvo destino final las redes.

La desesperación por ir abajo

Juan Carlos Cacho, técnico de Tuzas, no estaba nada contento con el accionar de sus once dirigidas y muy temprano en el partido comenzó con indicaciones para poder revertir el trago amargo que estaban pasando. Pero en la intensidad de los reclamos, no pudo evitar caer en la amonestación por defender los tres fueras de lugar de sus dirigidas, dos de Charlyn Corral y uno de la jugadora Viridiana Salazar.

El juego se ensució un poco para las locales pues luego de la amonestación del estratega de Pachuca Femenil a los pocos minutos (al minuto 40´) Nina Nicosia se tuvo que ir con cartón preventivo. Un ida y vuelta dentro de la cancha fue el resto del primer tiempo en el que ambas escuadras atacaron con el fin de poder generar la opción.

Segunda mitad

Cruz Azul insistió en irse al frente en busca del gol que les diera la oportunidad de poner cifras definitivas y lo consiguió al minuto 59´, Erica Gomes, de nacionalidad brasileña, se estrenó con las cementeras, tras una jugada en la cual Norma Palafox dió la asistencia.

Pachuca Femenil no se dejó y con cuatro cambios buscó la manera de refrescar su once inicial y dar mayor potencia en la zona ofensiva, pero las delanteras del cuadro local no se cansaron de fallar las oportunidades que se les presentaron y no pudieron conseguir algo.

En la recta final del encuentro, las blanquiazules siguieron mostrando cosas interesantes para poder acortar el marcador, pero los esfuerzos no rindieron frutos y se tuvieron que ir con la derrota en su espalda, en un resultado que pocos pronosticaban dentro del terreno de juego.

LO GANÓ LA MÁQUINAAAAAA 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/pdb4XvFQP4 — CRUZ AZUL FEMENIL (@AzulFemenil) July 25, 2023

Próximo encuentros

El próximo duelo que jugarán las Tuzas será el domingo 30 de junio ante Toluca Femenil al medio día en la cancha del Nemesio Díez. Mientras, que las dirigidas por Cecilia Cabrera buscarán conservar el invicto el sábado 29 de junio en la Noria al mediodía contra Pumas.