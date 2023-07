Previa: Cruz Azul vs Inter Miami: Messi se enfrenta a una Máquina necesitada

Llego el gran momento para todos los aficionados que desean ver este gran juego, el debut de Messi y Busquets ante la maquina celeste. Un juego que estará en los ojos de todo mundo.

Ambos equipos llegan en un mal momento en sus divisiones, Cruz Azul está en la posición 18 de la Liga MX, el Inter Miami está en al 15 poción de la Conferencia Este.

¿Va jugar Messi?

Es oficial Lionel Messi va jugar unos minutos, no iniciara como titular, debido a que el diez argentino apenas va tomando ritmo, igual que su compañero Sergio Busquets, así lo ha dado a conocer Gerardo Martino en los últimos días.

Tata: “Tanto como Leo, Busi y los otros chicos se vayan adaptando a la liga, acortando sus tiempos. Tal vez mañana lo vamos a decidir”.

Foto: Inter Miami

Sin excusas porque ya hay plantel completo

La máquina no tiene más tiempo, está la oportunidad que en repetidas ocasiones el Tuca ha dicho que con plantel completo se podría mejorar, Uriel Antuna y Charly Rodríguez ya reportaron con el plantel. Siendo los últimos “refuerzos” que le faltaban a Ferretti para mostrar una cara diferente.

Desde la interna de Cruz Azul, reconocen que este juego en la Leagues Cup, van a mejorar su nivel, sin importar quien este enfrente.

Tuca: “Es una oportunidad, un torneo nuevo, pero nosotros para disputar un torneo o partido tenemos que mejorar mucho, tenemos cero puntos, un gol a favor, seis en contra, no puedo engañar a nadie, nosotros tenemos que mejorar para tener chance, Messi no va jugar solo, nadie gana o pierde solo”.

¿Qué saben en Miami de Cruz Azul?

En Miami reconocen el mal momento de los celestes, pero eso no define lo que es Cruz Azul, porque acepatan que más allá de sus derrotas en la Liga MX, este juego lo van a venir a buscar de la mano de Tuca.

Tata: “Cruz Azul de acuerdo a la filosofía de Tuca vendrá a buscar el partido, no iniciaron de lo mejor la liga, pero también se incorporaron Antuna y Rodríguez que vienen de ser campeones, ellos transmitirán una energía positiva, con 3 derrotas en el torneo, la están necesitando la victoria, sobre todo es un plantel completo lleno de individualidades”.

Sergio Busquets: “Es una liga potente que van saliendo jugadores, otros se van a Europa, sigue en crecimiento, ahora tendremos un torneo con ellos, he tenido amigos que han jugado en la Liga MX, es un gran país, he jugado contra equipos mexicanos, va ser un partido difícil, aunque ellos no estén en su mejor momento y nosotros tampoco, va ser un partido muy disputado que ojalá salga para bien nosotros”.

El efecto Messi

El Tuca aclaro que le gusta mucho Messi, reconociendo al argentino como persona y sorprendiéndose por el efecto que trae el diez de Miami.

“El boleto costaba 30 dólares, pasa a costar 600 esto es el efecto Messi, yo ya tuve oportunidad con la selección enfrentara Lionel, es un súper jugador, a mí me encanta y a millones por lo que ha hecho, si se puedo pedirle una foto con mi hijo si me da chance, no es el futbolista, es el ser humano, es ejemplar como humano y súper como futbolista, cuando mis jugadores estén en el campo, chido Messi, mi reconocimiento, pero a ver dónde sale más correa”.

Ojo con estos jugadores

Por el lado de Cruz Azul tendremos dos elementos claves para el esquema de la maquina, Willer Ditta en la defensa, el colombiano será un jugador esencial por que la escuadra Miami será constante en el ataque.

En el ataque Uriel Antuna, el brujo ha sido el jugador que mejor le ha ido en el tema gol en la era del Tuca, con su regreso se espera que la maquina sea más competitivo.

El Inter tiene en sus filas a Josef Martínez, el venezolano tiene 6 goles y 1 asistencia en 20 juegos de la MLS, más allá de esos datos es un jugador que busca siempre estar presente en el ataque.

Obviamente, Lionel Messi está presente en esta lista, más allá que el diez no tendrá muchos minutos, pero no descartemos unos destellos de arte de la pulga.

Últimas alineaciones

Miami: Callender, Fray, Kryvtsov, Miller, Allen, Arroyo, Taylor, Cremaschi, Sunderland, Robinson y Martínez.

Cruz Azul: Gudiño, Huescas, Ditta, Salcedo, Rivero, Lira, Castaño, Rotondi, Tabó, Moises y Cambindo.

¿Cuándo y dónde ver el Inter Miami vs Cruz Azul en vivo?

El partido para México lo podrás ver en Apple TV, no ira en ninguna señal de televisión de cable o abierta. Para los Estados Unidos, por la señal de Univisión, TUDN USA y VIX +. Si eres de otro país, la señal podrás verlo por Apple TV.

Horarios del partido

México: 18 horas.

Estados Unidos: 20 horas.

Canadá: 20 horas

Argentina: 21 horas.

Uruguay: 21 horas.

Colombia: 19 horas:

Brasil: 21 horas.

Chile: 21 horas.

España: 2:00 horas.

