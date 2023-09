Pumas cada vez más fuertes en su cancha

La grandeza de Pumas ha sido cuestionada con el periodo exitoso de Tigres, si bien dentro de los cuatro grandes, los universitarios eran el equipo con menos campeonatos, Toluca y León, sin ser considerados grandes, ya sumaban más títulos que Pumas, Tigres en la temporada anterior sumó el octavo campeonato de liga y con esto pasaba a los del Pedregal, no obstante, esos tres equipos no son hasta el momento considerados grandes, dejando entrever que se necesita algo más que títulos, Pumas no puede esperar más y requiere comenzar a disputar los primeros lugares, solo así, su grandeza no será cuestionada y sumando títulos aportaría mucho.

Mohamed llegó como una solución para el mal paso del equipo universitario, el equipo muy pronto dejó de ser el que llegó a una final de liga y disputó un par de liguillas gran nivel, el proyecto de Lillini terminó por malos resultados y tras su salida, la malaria continuó, fue con la llegada de Mohamed cuando se presentó un proyecto más serio en la institución, el torneo estaba en su fase final y con tan corto tiempo para trabajar, Pumas de nueva cuenta no clasificaría.

¿Cómo llegas Pumas a la Jornada 9?

Tras dos torneos ocupando la posición 14 y 16, Pumas necesitaba un cambio drástico y para el Apertura 2023 parece que tendrán un mejor torneo, el equipo inició el torneo venciendo a Tijuana como visitantes en un entretenido 2-3, después recibirían a Mazatlán donde que quedarían un punto jugando en casa, luego de ese resultado, visitaron a Pachuca donde volvieron a empatar pero ahora con un gol.

Pumas eleva la expectativa/Imagen: PumasMX

La Leagues Cup se atravesó y pumas reanudo su actividad de la Liga MX en la jornada 4 enfrentando a Toluca en casa, en este duelo las fallas frente a la portería fueron una constante, y Huerta ya resaltaba su nivel por los buenos partidos que había entregado, al final sacaron un punto en casa, la jornada cinco, Bravos los sorprendió en su visita a Juárez y para la sexta, los universitarios vencieron a Tigres en la Ciudad de México.

La jornada siguiente, ya con más confianza, visitaron a Santos, los de Torreón los golearon en casa y Pumas comenzaba a parecer un equipo irregular, la suma de puntos no era la mejor y ya comenzaban a rezagarse, con tan solo nueve puntos, los felinos estaban fuera de puestos de clasificación, la presión comenzaba a llegar en el equipo, pero el estilo de juego era propositivo.

Llegando la jornada nueve, Pumas recibía al líder, Atlético San Luis, un partido muy interesante para el conjunto local, ya que Huerta venía demostrando un gran nivel y regresaba de selección, una victoria de pumas, los ponía en repechaje, el duelo fue de gran nivel y con varias remontadas en el partido Pumas se llevó la victoria por marcador de tres por dos.

Gran actuación de nuestros Pumas en la jornada 8.



La @LigaBBVAMX eligió a @Julioglzvela y a @cesarh_33 como parte de los mejores XI de la jornada.



— PUMAS (@PumasMX) September 21, 2023

Pumas mantiene el invicto como local y eso le está permitiendo la clasificación al repechaje, el torneo apenas está llegando a la mitad y que Pumas esté pelando un lugar tras dos torneos sin poder clasificar ni al repechaje es alentador, el duelo ante Puebla puede marcar un antes y un después para el equipo en el torneo, principalmente, porque le estaría dando dos victorias consecutivas y esa motivación sumada a la de mantener el invicto en casa, provocan que el equipo esté más concentrado en los partidos y a la larga podría permitirles un mejor lugar en la tabla.

Pumas llega a la jornada nueve, más que motivados, el equipo sabe que tiene potencial para lograr cosas importantes y los jugadores están llegando a un gran nivel, los errores ya no se pueden permitir en el equipo, pues les puede costar puntos que a la larga puede costar no obtenerlos, Puebla quien es su siguiente rival, viene de perder tres puntos sobre la mesa y de igualar a uno con el Querétaro, sus ganas de sumar tres puntos son grandes y es por eso que los universitarios deben tener cuidado.