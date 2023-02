El 'brujo' Antuna le da la victoria a Cruz Azul en el debut del Tuca

La Máquina del Cruz Azul inició con el pie derecho la era del Tuca Ferretti al conseguir su tercera victoria consecutiva tras derrotar, este sábado, por la mínima diferencia a los Bravos de Ciudad Juárez por la Fecha 9 de la Liga MX 2023.

La máquina llegaba a este juego con una victoria a mitad de semana ante Atlas, también la victoria ante Puebla ayudaba para que los celestes se pusieran en las posiciones de arriba, abandonando los puestos de abajo.

Juárez venia de 4 juegos sin conocer la derrota, pero no marcaba goles desde sus últimos juegos. Aparte Cristante se perdía el juego por expulsión, con mucha expectativa se esperaba el debut de Ricardo Ferretti en el banquillo de Cruz Azul.

Las acciones comenzaban en el Azteca, Augusto Lotti al 1’ se animaba para pegarle al arco de Talavera y se perdía el argentino el primero de la tarde.

Los celestes eran intensos en el área de los bravos, pero no fue hasta el 13’ donde el brujo Antuna marcaba el primer gol, aprovechando el rebote del tiro de Lotti que Uriel hacia vibrar las gargantas de la afición local.

Molina quería hacerse presente con el ataque fronterizo, pero Corona se paraba bien bajo los tres palos.

Nuevamente Augusto al 25’ levantaba la mano, pero se le pasaba la oportunidad de hacer la anotación, no remataba bien en el área y se iba el segundo de la máquina.

Al 33’ Ventura Alvarado no podía continuar más por lesión dándole su lugar al joven Adrián Mora. Juárez tomaba la posesión en los minutos finales de la primera parte, pero terminábamos con ese solo gol y una más de Antuna que se le regalaba a Talavera.

Nos íbamos al segundo tiempo, ahora si el momento esperado para la afición ver a su nuevo técnico en acción, Ricardo Ferretti bajaba del palco donde estaba y se ponía a dirigir a su equipo. Con los primeros movimientos y regaños para corregir.

Uriel Antuna y Carlos Rodríguez no iban a continuar dándole la oportunidad de Ramiro Carrera y Rodrigo Huescas. Al 61’ Juárez iba siendo el equipo protagonista en la toma de balón, pero no podía concretar nada en su área de su rival.

Al 63’ Rotondi se perdía el gol con una gran jugada individual que quiso finalizar, pero al no darle el pase Ramiro, le pego de manera espantosa, mandándola afuera. Minutos después el mismo argentino le pasaba la pelota Carneiro para que quedara en mano a mano con Tala pero el portero mexicano hacia una buena salida.

Al 75’ Jordan Sierra buscaba sorprender, pero se iba por un costado de la portería de Jesús. En los últimos 10 minutos ninguna novedad pasaba, solo la entrada de Morales después de pocas oportunidades de juego. Dando el tiempo final, Cruz Azul ganaba por 3 vez, ayudando a salir de la parte baja y subir posiciones de mitad de tabla.

Declaraciones de Cruz Azul

Como es de costumbre Ricardo Ferretti no sale a las conferencias a hablar, si no manda a un jugador, en este caso fue el autor del gol Antuna y el Tuca solo se sentó en la sala de prensa observando a su brujo que le regalo el debut soñado.

Uriel señalo que se tuvo un arranque difícil, pero hubo un compromiso del equipo para salir de ese hoyo oscuro y con el objetivo de poner a Cruz Azul en los primeros puestos. Con un gran sueño de salir campeón con los celestes.

“Tuvimos un comienzo complicado creo que lo hicimos por orgullo, la institución, la gente no merecía que estuviéramos al fondo de la tabla, por amor propio y respeto al club. Todos con ese compromiso, nos comprometimos a salir de este bache, todos juntos como familia podríamos salir de esto lo hablamos y estamos comprometidos al 100. Para poner a Cruz Azul donde debe estar en los primeros puestos y pelear títulos”.

“Ahora estoy en Cruz Azul, me debo a Cruz Azul, me voy a entregar al 100 por ciento a Cruz Azul no voy a descansar hasta ser campeón aquí, quedar al servicio del profe, nos puede ayudar mucho a cada uno de nosotros, hay muchos jugadores jóvenes con la experiencia del profe podemos crecer mucho”.

Alineaciones

Cruz Azul: Jesús Corna, Cata Domínguez, Juan Escobar, Funes Mori, José Rivero, Erik Lira, Charly Rodríguez, Augusto Lotti, Rafael Bacca, Carlos Rotondi y Carlos Antuna.

Juárez: Alfredo Talavera, Carlos Salcedo, Maxi Olivera, Luis Rodríguez, Ventura Alvarado, Agustín Urzi, Francisco Nevarez, Jordan Sierra, Denzell García, Jesús Dueñas y Tomas Molina.

