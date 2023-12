Antonio Mohamed: "Fuimos superados por el rival"

Pumas no se vio nada cómodo en la primera edición de los cuartos de final de la Liga MX, trayendo una desventaja a CU pero con la eliminatoria abierta para ambos equipos.

“No fue nuestro mejor partido, el rival nos superó, nos ganó bien”. Pero aclara con tranquilidad que “la eliminatoria sigue abierta” que a pesar de que en el segundo tiempo “se intentó hacer algo más” el rival nos superó. Y declara “hay que ganar en casa” donde Pumas es una verdadera fortaleza.

Se le cuestionó al Técnico Argentino si se le complicó la preparación del partido por el parón FIFA y el regreso de varios jugadores importantes de Chivas, a lo cual menciona “ambos equipos tuvieron el mismos tiempo de preparación y de descanso” “que se deberá hacer una autocrítica y preparar el partido en casa”

Es verdad que Chivas dejó con vida a Pumas y Mohamed aceptó que hay una obligación para regresar de atrás en la serie el siguiente domingo en casa.

“en casa debemos darle la vuelta y ganar esta serie”

Al NO ser cuestionado por el tema del penal que no se revisó por parte del atacante de Chivas, menciona y recuerda a un periodista de Azteca “hace 20 días ¿el “Toto” llevaba la mano despegada?, donde el mismo reportero reconoce que el atacante de chivas llevaba la mano despegada y en una forma antinatural, por lo que el "Turco" menciona "No es reclamo pero puede pasar” “que gane el mejor pero que cuando pase algo parecido sea parejo para ambas partes”

Por último al ser cuestionado sobre el tiempo que le dio a Juan, menciona “la decisión fue mía, sentí que el equipo estaba acomodado y le di los minutos que ocupaba”

El partido en casa será diferente

La realidad es que tanto en el transcurso del partido como en la conferencia de prensa, el estratega felino se encontraba tranquilo, donde en repetidas ocasiones "hay que ser autocríticos" aceptando que "el rival fue mejor que nosotros, pero nada esta cerrado" se espera ver otra cara de Pumas el día domingo en el Olímpico Universitario

Pumas tiene una tarea difícil pero no imposible el siguiente domingo, por lo que tendrá que ser un partido casi perfecto por parte de los Auriazules. Por lo que Antonio cierra " el partido en casa será distinto, hay que ser auto críticos, preparar bien el partido para salir con la victoria en casa". Recordando las eliminatorias pasadas, donde Chivas no a podido cerrar bien cuando la vuelta se juega en el estadio Olímpico Universitario, donde se espera un lleno total