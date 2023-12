Posibles bajas para Pumas en este mercado de invierno

Pumas cerró su año futbolístico de buena manera por el hecho de llegar a semifinales y acabar en el torneo regular como cuarto general, sin embargo se espera que para el siguiente torneo se llegue más lejos.

A pesar de que el equipo quedó entre los primeros cuatro y llegar hasta semifinales se sabe que faltan varias posiciones por reforzar así como varias bajas de jugadores que han terminado su ciclo

El mercado de Pumas será movido empezando por la baja inesperada del técnico Mohamed, quien dio un paso a un costado dejando a Gustavo Lema como responsable del conjunto felino, por lo cual se espera que el proyecto siga por el mismo rumbo, por lo que se visualizan varias bajas en Pumas.

Uno de los primeros que por lógica saldría del equipo sería Ricardo Galindo, quien tuvo una participación nula en la era del “Turco” disputando solamente diez minutos en partido que entró de cambio, por lo que se nota que no entraría tampoco en planes de Gustavo Lema, Galindo tuvo oportunidad con otros técnicos, sin embargo nunca mostró un nivel óptimo para ser jugador lo Pumas, lo cual demostraría que su ciclo en este equipo a terminado

Emanuel Montejano es la primera baja del cuadro auriazul que ya está confirmada, luego de recibir muy pocas oportunidades en diferentes procesos y su estadía solo fue en categorías inferiores, por lo que a dado un paso al costado para buscar nuevos desafíos.

Siguiendo el mismo tenor de los canteranos aparece otro nombre que estadísticamente no a aportado cada que entra de cambio hablamos de Carlos Gutiérrez que después del torneo Guardianes 2020 tuvo una lesión que lo dejó fuera por varios meses y desde que regresó no a sido el mismo, de echo se especulaba que en el mercado pasado saliera sin embargo era un jugador que le gustaba a Mohamed, pero sin tener tampoco tantos minutos, solo disputó 115 minutos apareciendo solamente una vez de titular, a Charly según “transfermarkt” le quedan 6 meses de contrato, por lo que darle salida podría ser una buena oportunidad para ocuparlo de moneda de cambio en alguna operación o sacarle alguna ganancia

Arturo “Palermo” Ortíz, sería uno de los que podrían pedir su salida ya que en era del “Turco” su rol fue de suplente, tras la llegada de Nathan, por lo que a sus 31 años podría buscar una nueva aventura lejos del cuadro Auriazul

El “Tuti” es uno de los nombres que la afición pide que salga, ya que no a rendido lo que rindió en Argentina que lo llevó ser la transferencia más cara hasta el momento del pedregal y la adaptación le a costado un mundo y no a sido ese hombre que fue hace unos meses, aunque aún le queda contrato no se vería mal un préstamo en un equipo de menos exigencia para terminar su adaptación al fútbol mexicano

Para liberar una plaza de NFM podría ser Tabó, que a pesar de haber llegado ya empezado este torneo solo está a préstamo y su carta pertenece al Cruz Azul y tras los rumores de la llegada de un jugador Peruano ya empieza a sonar que Pumas desea terminar la sesión de préstamo con la maquina

La Maldición del Capitán

Está “maldición” a estado presente desde la salida de Verón y en este mercado podría aplicar a los tres capitanes el conjunto felino

El primero es Adrián Aldrete que si bien en el torneo vino de menos a más la edad ya no es su mayor virtud y eso se vio en la serie contra Tigres que se vio superado en varias ocasiones por Córdova, incluso por esa banda cayó el gol que sentenció a Pumas, aunado a que la afición tampoco ve con buenos ojos que siga, el nuevo cuerpo técnico podría analizar su salida o sino usarlo solo se relevo si es que Ergas muestra buen nivel

El segundo capitán es Juan Dinenno, que este semestre entró en el top 10 de goleadores históricos de Pumas, pero sin tener mucho protagonismo esto dado a buen torneo del “Toro”, haciendo que el “Comandante” pasara la mayoría de los juegos en la banca, por esa situación Juan escucharía ofertas, de echo cuando le cuestionaron sobre su continuidad dijo “es difícil la situación” por lo que a pesar de mencionar que está donde quiere estar no es seguro que siga portando los colores de la UNAM

El último es Eduardo Salvio que este último torneo no se le vio la magia con la que jugaba, siempre hacia una de más y con goles tampoco aportó lo que se esperaba, al igual de con Aldrete la edad es algo que le juega en contra, porque visión y calidad tiene pero la velocidad ya no es una de sus fortalezas y al jugar de extremo eso quita profundidad al equipo por la banda derecha, a Salvio también le quedan seis meses de contrato, por lo que podrían sacarle provecho como moneda de cambio o sacar una ganancia económica, además de liberar una plaza de extranjeros y liberar su alto sueldo

Gustavo Lema tiene una tarea difícil para analizar las bajas que tendrá y reforzarlas de la mejor manera.