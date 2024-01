Chivas Femenil vs Tijuana Femenil: Comienza un nuevo reto para las rojiblancas

El Clausura 2024 de la Liga MX Femenil ha comenzado y con esto se abre una nueva temporada buscar el título, Chivas comienza el camino luego de haberse quedado en semifinales el certamen anterior perdiendo ante el América, las tapatías no piensan en otra cosa que no sea el título y por eso desde la jornada 1 están obligadas a sacar la victoria.

Su rival es el cuadro fronterizo, uno de los conjuntos que está apretando la clasificación en los últimos torneos, algo bueno para la Liga MX Femenil, pues ver a más competidores, aumenta el interés de los aficionados, Xolos tiene una escuadra con mucho potencial y es cuestión de tiempo para que se logre colar entre los 4 mejores, este certamen promete dar muchas sorpresas y pretende darla desde la primera jornada.

¿Cómo llegan?

El conjunto femenino rojiblanco se está acostumbrando a permanecer en la parte alta de la tabla durante el torneo regular, sin embargo, al llegar a la liguilla y avanzar a las semifinales todo se le comienza a complicar, las tapatías suelen tener problemas en series ante América, Tigres y Rayadas, tres de los planteles más competitivos de la liga, al seguir la misma tradición de jugador con solo mexicanas, no tiene la oportunidad de fichas a grandes jugadoras reconocidas a nivel mundial.

Chivas Femenil se prepara/Imagen: ChivasFemenil

Las rojiblancas con puras mexicanas han logrado destacar y salir dos veces campeonas de liga, pero para una liga que aumenta cada vez la dificultad, es importante sumar títulos, en la actualidad Chivas tiene a la máxima anotadora y máxima asistente del torno anterior, sin duda un arma letal para quien se enfrente a las rojiblancas, el plan ideal del equipo es debutar a las jugadoras que vienen de fuerzas básicas, pero depender de eso en una liga que se comenzó a jugar en el 2017 es complicado.

A las tapatías les está costando competir en las series finales ante escuadras con mayor inversión, esto a los aficionados no les agrada para nada y exigen que se invierta en refuerzos de peso, pero las tapatías se han encargado de fichar a jugadores con mucha proyección y no a la destacada del momento, a la larga es una estrategia, pero en el presente los torneos siguen jugándose y cada semestre las escuadras se disputan un trofeo, la grandeza de la institución obliga al conjunto femenil pelear por el título cada semestre.

La escuadra rojiblanca solo ha traído a un refuerzo para esta temporada y se trata de Viridiana Salazar, una mediocampista ofensiva que viene de Pachuca, un refuerzo que en apariencia no necesitaban las rojiblancas, ya que su volumen ofensivo es alto, Chivas tuvo complicaciones en la parte baja y en el medio campo defensivo, pero hasta el momento no ha llegado otro refuerzo para cubrir esas posiciones y tal parece que no llegará.

Tijuana Femenil

Xolos es el claro ejemplo de que con un proyecto bien estructurado se puede llegar lejos, el cuadro fronterizo ha evolucionado y se ha vuelto un constante en Liguilla en los últimos años, esto se debe a que han trabajado de gran forma para traer a las jugadoras correctas al plantel, con esto pasaron de no clasificar a ser un equipo regular en las Liguillas, algo que equipos como Cruz Azul no ha podido hacer.

La temporada anterior tuvieron un gran rendimiento y eso le otorgo la quinta posición en la tabla general, sus 34 puntos fueron la máxima cantidad sumada en la historia de la competición, cada semestre se acerca a los mejores 4 y sin duda es cuestión de tiempo para que logre superar a uno de ellos.

Quedar entre los 4 primeros es el gran reto de Tijuana, este semestre un nuevo contendiente no le vendría mal a la competición y este equipo puede lograrlo, Pachuca es uno de los equipos que lo ha intentado y lo ha logrado, pero no ha sido constante en esos resultados, este es el momento ideal para el Tijuana y pueden hacer algo extra, quizá verlo en una final pronto no sea tan descabellado, para seguir compitiendo se reforzó con cuatro jugadoras muy interesantes que sin duda potenciarán al equipo.

Antecedentes

Guadalajara y Xolos se han enfrentado en un total de nueve ocasiones, las rojiblancas dominan al conseguir cinco victorias, mientras que Tijuana, solo tiene 3 victorias, además solo han igualado en una ocasión, ahora ambos equipos lucen muy competitivos y prometen dar un gran espectáculo en la cancha del Estadio Akron.

Chivas Femenil a tope/Imagen: ChivasFemenil

Última alineación Chivas

Felix, Godínez, Martínez, Torres, Montero, Jaramillo, Soto, Delgado, Sandoval, Iturbide, Cervantes.

Última alineación Tijuana

Gutiérrez, Martínez, Alvarado, Mora, López, Pelayo-Bernal, De la Rosa, Izaguirre, Espinoza, Muñoz, Herrera.