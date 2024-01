Guía VAVEL Cruz Azul Clausura 2024: Renace la ilusión celeste

Una nueva historia se está escribiendo en la máquina, trayendo la ilusión de los millones aficionados de Cruz Azul. Un proyecto nuevo, derivado de un fracaso en el torneo anterior, donde los celestes no calificaron a liguilla, un técnico con mucha historia como Tuca se iba por la puerta de atrás y algunos jugadores no demostraron su mejor nivel, quedándose en deuda con la afición.

Los cambios

Cruz Azul empezó a crear un proyecto nuevo, primero la incorporación de Iván Alonso, gusto poco al inicio, pero sus acciones han hablado, más que sus palabras. Trayendo nuevas adquisiciones que sorprendieron, desde la interna fue poniendo pequeñas piezas al rompecabezas. Ambos proyectos de la maquina tenían que reconstruirse, el equipo femenil y varonil necesitaban sangre nueva.

Los refuerzos iban llegando de a poco, personas de confianza de Alonso se incorporaron al proyecto, desde las fuerzas básicas como Vicente Sánchez que va trabajar con Joel Huiqui, Joaquín Moreno conservo su lugar en el club para seguir con la cantera. El que se fue el Conejo Pérez, junto con Jaime Ordiles, Cecilia Cabrera también se marchaba en la parte de la femenil. Muchas despedidas y también llegadas.

El gran proyecto necesitaba piezas importantes en el tablero de ajedrez, Iván Alonso junto el ingeniero Víctor Velázquez apostaron por grandes apuestas para los banquillos, Julio Cevada para el área del club femenil, con experiencia en Rayadas y Lobos Buap.

La experiencia ya estaba con Julio, ahora con Martín Anselmi, técnico argentino joven con un palmarés importante en Sudamérica, proveniente de Independiente del Valle. Son dos proyectos diferentes con una sola meta en común ganar un título para el plantel.

Las incorporaciones del equipo varonil

Los regalos de navidad que ha traído Santa han sido de gran ayuda para todas las líneas, con el equipo varonil fueron bastantes bajas, pero buenas altas. Los primeros refuerzos estudiados y aprobados por ambas partes de directiva y cuerpo técnico fueron los siguientes.

Para unos es su primera experiencia en México, para dos en particular ya conocen lo que es jugar en la Liga MX, como lo es para Luis Jiménez con paso en Necaxa y uno que decidió cambiar de historia, Gabriel Fernández, ex de los Pumas. Las caras nuevas para la liga fueron Camilo Cándido, Kevin Mier, Gonzalo Piovi y Lorenzo Faravelli.

Jugadores extranjeros que conocen el terreno sudamericano, primera experiencia fuera de su país, todos con el conocimiento previo de lo que es Cruz Azul, un equipo grande que debe ganar títulos.

En las bajas nos encontramos Jesús Dueñas a la espera de rescindir contrato, posterior de ser apartado del equipo, Diber Camindo se fue a Necaxa a préstamo, Sebastián Jurado a los Bravos, Moíses Viera regreso a Brasil con Fortaleza, Kevin Castaño al fútbol de Rusia, Carlos Salcedo sigue buscando equipo, junto con Alonso Escoboza los dos no entran en planes del cuerpo técnico.

Aún falta un refuerzo que puede ser la bomba del mercado, Alexis Vega, el actual jugador de Chivas le restan 6 meses de contrato, pero las negociaciones lucen complicadas, después de que todo depende del jugador, si quiere mantenerse una campaña más para convencer a Gago u buscar renacer como ave Fénix en Cruz Azul. A partir del primer día del año, Vega puede negociar con cualquier club su llegada con coste cero, solo el tema de salario, cabe destacar que su sueño es ir a Europa donde luce mejor la opción de los azules y realista con base en su actual rendimiento.

La revolución femenil

Los cambios para el equipo de Cruz Azul en la Liga MX Femenil fueron muy necesarios, después de pésimas temporadas, lejos a donde debe estar el plantel, protagonizando partidos importantes de campeonatos, lucha para no quedar en la parte baja.

Cecilia Cabrera tenía el proyecto de las celestes, pero sus números la llevaron a la rampa de salida. Julio Cevada fue el elegido, trayendo incorporaciones interesantes tanto locales y fuera. Jugadora de la Selección de Puerto Rico, Skylynn Rodríguez, Brenda León que regresa a casa, Jennifer Amaro proveniente de Mazatlán, otra ex guerrera del Santos, con Akemi Yokoyama, desde la Franja, Itzia Tenahua. Por último, su primera experiencia en México, Thaiz Hernández llegando del fútbol de los Estados Unidos.

En la parte de salidas fueron demasiadas, algunas buenas y otras que no tuvieron que salir. La que no tuvo que irse fue Norma Palafox, la ex celeste se fue a Juárez. Una jugadora que estaba recuperando su nivel y siendo parte clave del esquema azul. Christina Holguin, Catalina Estrada, Itzayana González, Daniela Monroy, Natalia Enciso, Leslie Ramírez y Diana García.

Regresan a casa

El Estadio Azteca será remodelado, el inicio de la reconstrucción del Coloso de Santa Úrsula comienza en este año, lo que nos lleva que Cruz Azul debe buscar una nueva sede, ya la encontró. La máquina volverá a la cancha del Estadio Azul. Aún no se confirma en que fecha iniciaran jugando ahí, recordar que ahora juega el Atlante en dicho estadio, bautizado por ellos como Estadio Azulgrana.

También se rumora que el América podría jugar ahí, pero luce poco probable. Además, es una incógnita si el equipo celeste femenil jugaría ahí o en la Noria.

La Pretemporada

Cruz Azul ha tenido unos amistoso para ambos equipos, el varonil derroto al Atlante 3 goles a 0, con anotaciones de Willer Ditta, Uriel Antuna y el Toro Fernández que se estrenó como goleador.

La máquina femenil derroto al Puebla, por 4 goles a 3. Por último, ante Gallos empataron a cero goles. Un balance positivo para los planteles.

Los equipos se siguen adaptando a los sistemas de juego de sus entrenadores, que todo marcha bien en este momento.

¿Cuándo arranca el torneo?

Cruz Azul debuta en la Liga MX Femenil este próximo 6 de enero contra Necaxa, un buen regalo de reyes sería un triunfo ante las Centellas.

Por el otro lado, los celestes en la Liga MX debutan el sábado 13 de enero ante Pachuca, donde puede ser el último juego en el Azteca o el Azul, aún es un misterio. Los dos equipos solo buscan el campeonato, las mujeres la primera estrella y los hombres la decima.

