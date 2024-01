Rumbo al Clausura 2024: Club Deportivo Guadalajara

Este comienzo de torneo representa para la escuadra de Guadalajara una nueva oportunidad de redimirse y de buscar el campeonato, tras haber llegado a la final hace un año y de no haber conseguido el título, el equipo decepcionó y mostró diversas facetas durante el certamen.

La junta directiva rojiblanca encabezada por Amaury Vergara y por el director deportivo Fernando Hierro, realizaron una exhaustiva búsqueda por encontrar al próximo dirigente del conjunto tapatío. Ahí encontraron al Fernando Gago, quien se encontraba en la liga argentina dirigiendo a Racing.

Poco se ha comentado de las bajas que ha tenido la institución de cara al comienzo de la competición, puesto que muchos de ellos emprendieron una travesía al norte del país con Juárez y hasta el momento, solamente ha llegado un refuerzo a las filas rojiblancas.

Altas

Fernando Gago | El entrenador ha tenido poca experiencia desde que se retiró del fútbol profesional en 2018, ha tenido la oportunidad de dirigir en su país y esta será su primera experiencia con una escuadra de muy alto nivel.

Jose Castillo | El juvenil surgido en la cantera de Pachuca es el primer refuerzo que llega a la perla tapatía, ha tenido un buen desarrollo con el conjunto hidalguense

José Juan Macías | Aunque no lo parezca, el surgido en la cantera reforzará a la escuadra rojiblanca de cara a este torneo, después de su corta travesía por Europa con el Getafe de España, el mexicano no pudo brillar, y terminó lesionándose en 2022 e impidiéndole jugar gran parte del año. Su ausencia no fue requerida, pero ante el bajo rendimiento de muchos delanteros, su recuperación podría ayudar mucho ofensivamente, además, si se recupera su versión de León, estaríamos hablando de la llegada de un gran delantero.

Bajas

Cristian Calderón | El futbolista mexicano tuvo un paso discreto, nunca se asentó como titular, tuvo un solo momento destacado contra el América en el Guardianes 2020. Poco aporte hizo durante su estancia, terminó saliendo del club por la finalización de su contrato. Su nuevo equipo es el máximo rival, las águilas del América.

Foto: MexSport

Jesús Sánchez | El canterano llevaba mucho tiempo en la institución, se asentó en el once titular y por mucho tiempo fue clave para la institución, su mejor momento lo vivió bajo las órdenes de Matías Almeyda, al igual que el “Chicote” finalizó su vínculo con el club y este último no quiso renovarlo.

Foto: Imago7

Ángel Zaldivar | Otro canterano rojiblanco, en quien se tenían muchas esperanzas tras la salida de José Juan Macías a Europa, no terminó por llenar el hueco. Dejó mucho que desear y actuación tras actuación no pudo demostrar su nivel. Se fue cedido a San Luis en búsqueda de minutos, pero de poco sirvió. Finalmente, al no entrar en planes del club, se fue vendido a Juárez.

Hiram Mier | El ganador de la medalla olímpica con México en 2012 es otro de los nombre que abandona la institución rojiblanca de cara al comienzo del Clausura 2024. Es un caso muy similar a los demás, terminaba su contrato a final de año y el club optó por no renovarlo. Su rendimiento fue de más a menos, tanto que perdió su posición de "indiscutible" ante Gilberto Sepúlveda, Antonio Briseño y Jesús Orozco.

Jugadores a seguir

Roberto Alvarado | El famoso “Piojo” ha sido el hombre más peligroso de la escuadra tapatía últimamente, ante el bajo nivel de Alexis vega y su muy posible salida, el ex-jugador cementero se posiciona como el jugador que más peligro genera de cara a la portería rival, es un jugador muy habilidoso y su gran toque de balón lo hace un hombre letal.

Foto: MexSport

Óscar Whalley | El mexico- español llegó el semestre pasado a México tras finalizar su contrato en suelo español, pese a no ser una petición de Veljko, el jugador fue profesional y buscó competir por el puesto ante Miguel Jiménez, pero el técnico no le brindó la oportunidad. Ahora con el cambio de entrenador, finalmente tendría una posibilidad de ganarse un lugar.

Foto: Chivas

Jesús Orozco | El “Chiquete” se ha asentado como un indiscutible en los esquemas de los técnicos, a base de esfuerzo y persistencia, el jugador se ha ganado un lugar en el equipo. Es de los hombres más destacados en el equipo y ha mostrado un gran nivel individual, hecho que lo ha llevado a ser convocado por Jaime Lozano a la selección mexicana.

Estadio Akron

Sin duda alguna, la casa del cuadro tapatío es junto con el Estadio BBVA de Monterrey, uno de los estadios más bonitos y modernos en México, fue inaugurado en 2010 en la despedida el Javier "Chicharito" Hernández donde los locales obtuvieron la victoria con un marcador de 3-2.

Cuenta con una capacidad de 46,355 asientos, ha visto grandes hazañas de las "Chivas" y bajo las órdenes de Gago busca replicar lo vivido hace unos años con su compatriota Matías Almeyda.

Calendario

Es sabido que Chivas es de los equipos con mayor afición en México, por ende cada torneo es emocionante ver cuando serán los enfrentamientos más importantes para una institución de esta índole, a continuación los más destacados:

Chivas vs Santos Laguna - Fecha #1

Tigres UANL vs Chivas - Jornada #2

Chivas vs Pumas UNAM - Fecha #8

CF Cruz Azul vs Chivas - Jornada #10

Chivas vs Club América - Fecha #12

Atlas FC vs Chivas - Jornada 17

Posible alineación

A pesar de llevar pocas semanas en el cargo es incierta la alineación que podría llevar al campo el argentino, sin embargo, por lo que se ha visto en pretemporada, podríamos ver una alineación similar a lo visto con Veljko Paunovic, aunque con ligeros cambios.

Óscar Whalley, Alan Mozo, Gilberto Sepúlveda, Jesús Orozco, José Castillo, Erick Gutiérrez, Fernando Beltrán, Víctor Guzmán, Isaac Brizuela, José Juan Macias y Roberto Alvarado.