Cruz Azul visitará la frontera ante Juárez

Cruz Azul regresará a la actividad este próximo viernes 19 de enero, en punto de las 9:10 p.m. en la frontera del país, visitando a Juárez. El cuadro celeste no sabe lo que es ganar en el Estadio Olímpico Benito Juárez desde el 2021. Esta plaza se le ha complicado a los azules, la fecha 2 del campeonato será una gran prueba para Martín Anselmi y compañía viendo si los errores que cometieron ante Pachuca ya fueron resueltos.

Ambos equipos vienen de perder en su primer juego de liga, Cruz Azul perdió de local ante Pachuca por un gol. Por el otro lado, los bravos cayeron en Ciudad Universitaria contra Pumas, por uno a cero.

Mano a mano

Cruz Azul no ha ganado de visita ante Juárez desde el pasado 2 de abril de 2021 con un gol de Jonathan Rodríguez, desde ese entonces la maquina no ha sumado de tres puntos en cancha ajena. En su última visita del mes de septiembre de 2022 empataron a dos goles, los celestes iban ganando y fueron empatados en los últimos minutos. Gonzalo Carneiro y Michael Estrada marcaron por Cruz Azul, Dario Lezcano y Darwin Machís por Juárez empataron.

Jugando de local Cruz Azul ha derrotado a los bravos dos veces consecutivas, donde Uriel Antuna marco en dichos compromisos.

Cruz Azul 2-0 Juárez | 1/11/23

Cruz Azul 1-0 Juárez | 25/2/23

Juárez 2-2 Cruz Azul | 2/9/22

Cruz Azul 1-0 Juárez | 15/1/22

Juárez 2-1 Cruz Azul | 10/9/21

El rencuentro

Los dos equipos tienen jugadores en común en sus filas, que en su momento pasaron por dicha institución, Carlos Salcedo ex bravo, hoy aún jugador del cuadro cementero. Pese a no entrar en planes, el Titán sigue entrenando al separado del primer equipo, se espera que se reincorpore al grupo, después de no conseguirle una salida, en este invierno pudo haber regresado a Juárez.

Su paso por la frontera fue del Apertura 2022 hasta el Clausura 2023, con 30 juegos con la camiseta de bravos.

Javier Salas hoy miembro clave del mediocampo de Juárez, fue parte de Cruz Azul en el 2018, solo estuvo 2 años defendiendo los colores celestes, en más de 48 juegos.

Por último, Sebastián Jurado se fue a préstamo a los bravos, el arquero veracruzano fue una de las apuestas de Cruz Azul para el recambio generacional, pero no dio fruto. Desde el Clausura 2020 hasta el Apertura 2023 fue parte de la máquina.

Foto: Juárez

¿Dónde y Como ver el Cruz Azul vs Juárez?

El Cruz Azul vs Juárez de la jornada 2 lo podrás ver por las señales de Fox Sports para México. En los Estados Unidos lo podrás ver por Fox Deportes. El juego va iniciar a las 21:10 horas tiempo CDMX y 22:10 horas tiempo USA.

Resumen del último juego Cruz Azul vs Juárez