En la historia del futbol mexicano, han surgido grandes rivalidades que si bien no han llegado a ser clásicos, cada que se enfrentan ciertos equipos, se sabe que en la cancha se disputan más que solo tres puntos, es por lo general que los equipos llamados grandes, suelan tener juegos memorables contra sus rivales, esto debido a que siempre es noticia nacional la caída de uno de los equipos grandes.

Chivas al ser un equipo de los 4 grandes y de los más ganadores, sin duda muchos de los equipos buscan dar el mejor juego para llevarse los tres puntos, en algún momento de la historia generó grandes rivalidades ante equipos que en ese entonces también atravesaban buenos momentos, Club León, fue uno de esos equipos que en cada duelo ante los rojiblancos entregaban espectáculo, esta rivalidad había desaparecido con el descenso de los panzas verdes, pero en su retorno y con el nivel con el que regresaron, la rivalidad revivió y han tenido enfrentamientos muy buenos.

Para el Clausura 2024 ambos equipos tienen el objetivo de clasificarse a la fase final, previo al comienzo del torneo se esperaba un campeonato similar al anterior, pero, al pasar varias jornadas, se está mostrando un torneo de alta competitividad, en donde las sorpresas no se han hecho esperar y sobre todo hay equipos que se están ganando el respeto con el futbol mostrado, ambos equipos tienen por obligación acceder a la liguilla, pero hasta el momento no lo tienen tan claro.

Gago dirigiendo/Imagen: Chivas

Para la jornada once, uno de los platos principales es el duelo entre Chivas y León, tres puntos muy importantes están en juego y es que con el final del torneo regular tan cerca, los equipos comienzan a saber cuál será su destino y ambos están a tiempo de mejorar su posición actual, no hay pretexto en ambos equipos para no salir a buscar la victoria, eso es lo que hace este duelo muy importante, el final está cerca y las victorias son muy apreciadas.

Estas son las claves del juego:

Chivas y León son dos equipos que trabajan muy bien la formación de futbolistas, dos instituciones del futbol mexicano que le han brindado al país grandes jugadores de selección nacional, Club León tras su regreso de la división de ascenso, se ha encargado de ser un gran equipo, en su retorno a primera división ha sido de los equipos que han tenido un proyecto ganador, esto tras levantar el bicampeonato y ser uno de los tres equipos que lo ha conseguido, por parte de Chivas ha tenido altibajos y recientemente disputó una final de Liga MX, sin embargo, siguen manteniendo su tradición de jugar con puros mexicanos.

Para la jornada once, Chivas llega con quince puntos, provenientes de cuatro victorias, tres empates y tres derrotas, con esto se coloca en la novena posición, por el lado de los de Guanajuato, el equipo suma once puntos, de la suma de tres victorias, dos empates y cinco derrotas, esto los tiene en la posición once, al quedar pocas jornadas, la lucha está más cerrada para encontrar un lugar en el repechaje, la distancia en la parte baja es corta y un error los puede dejar fuera.

Equipo rojiblanco/Imagen: Chivas

Uno de los problemas por los que ha sufrido el equipo rojiblanco ha sido la contundencia frente a la portería, Chivas no ha encontrado a un gran delantero consistente, pero en este torneo el equipo si ha encontrado goles, sumando catorce en diez jornadas, por parte del Club León, se sabe que este no ha sido su mejor torneo, pero ha podido sumar catorce goles, solo diez menos que el equipo más anotador que son los Tuzos de Pachuca.

En cuanto a las defensivas, Chivas ha tenido problemas para encontrar a sus mejores defensores, entre lesiones y suspensiones, al equipo le han marcado trece goles, León no ha sido tan sólido en defensa, pues le han marcado dieciocho goles, esto los deja con un menos cuatro en la diferencia de goles, este duelo sin duda será muy cerrado, los dos con la urgencia de la victoria, podrían generar espacios en el área y un error puede marcar la diferencia.

Chivas llega con más presión al no poder vencer a Cruz Azul en la jornada anterior de la Liga MX y ser exhibido por el América a media semana en la Copa de Campeones CONCACAF, por parte del León, llega con dos juegos son ganar, siendo el empate ante Tijuana su resultado más reciente, este juego pinta para un empate por el momento similar de ambos equipos, Chivas ha sacado la victoria en los últimos dos partidos en casa de León, El último juego disputado en el Akron, terminó en un empate sin goles.