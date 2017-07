Verónica Hernández: “El reglamento es totalmente deportivo”

(Foto: Diana Vega | VAVEL México)

En relación al supuesto reglamento que se dio a conocer en días pasados donde se veía discriminación hacia las jugadoras de la Liga Mx Femenil, Verónica Hernández Zamudio, director técnico de Monarcas Morelia Femenil, expresó que el reglamento que fue entregado al conformar los equipos se enfoca en los aspectos deportivos sin tocar este tipo de temas.

Además aseguró que no se deben mezclar estos temas, ya que la prioridad es estar concentradas para arrancar el torneo con un buen resultado.

“Yo creo que siempre existen esas controversias en las mayoría de los proyectos definitivamente no es cierto, en ningún reglamento se estipula que se restringen algunas cosas, el reglamento es deportivo totalmente y con todas las condiciones para que se desarrolle un buen torneo y que las jugadoras hagan un buen futbol”.

“No creo que tengamos que mezclar una cosa con la otra, el reglamento es muy claro y lo que tenemos que hacer es concentrarnos en el aspecto deportivo para desarrollarlo, se irán presentando algunas cosas que se tendrán que ir ajustando pero seguramente la liga estará muy pendiente así como los clubes de generar un torneo que tenga gran éxito”.

Por está razón afirmó que sus jugadoras se encuentran tranquilas pues en la institución se sabe que no existe ningún tipo de discriminación ya que el objetivo es contar con un buen nivel de juego.

“Es parte de la controversia que genera, al igual que el futbol de la Primera División en los hombres, también en las mujeres generó estas expectativas; se mencionaban muchas cosas pero las jugadores están tranquilas y sobre todo con la seguridad de que pueden desarrollarse independientemente de su religión, de su preferencia sexual, de la economía, el principal objetivo es jugar y hacer lo mejor que se pueda”.

La sede para esta escuadra michoacana será el Tecnológico de Monterrey Campus Morelia, por lo que Hernández Zamudio expresó que la cancha donde se juegue no debe influir ya que esperan crecer poco a poco para poder llegar a los estadios de Primera División.

“Yo creo que no lo impide todo debe ser de menos a más y a medida que la liga vaya tomando más fuerza tendrá que crecer esa posibilidad de jugar en los estadios como lo hace Primera División, yo creo que las jugadoras tienen que ir paso a paso como se hace en Fuerzas Básicas para alcanzar ese nivel de competencia”.

Durante la pretemporada se ha trabajado para consolidar una idea de juego que las lleve a contar con gran calidad y lograr trascender en el torneo.

“El objetivo que nos hemos trazado es primero conformar el equipo, generar un buen futbol y avanzar en cada partido sin dejarnos ir a proyectar un resultado final, todo tiene que ser paso a paso, nuestra meta es generar un futbol de calidad”.

A pesar de que en el torneo de Copa que se disputó hace algunos meses no se tuvieron los resultados deseados, se ha hecho una reestructura y se ha trabajado en mayor preparación por lo que el cuadro rojiamarillo se encuentra listo para competir.

“Fue un proyecto que como a muchos clubes de corto tiempo se tuvo que desarrollar y nosotros deseando participar la directiva se dio a la tarea que pudiéramos tener un equipo, no quiere decir que no se tuvieran jugadoras con talento porque claro que lo hay simplemente que los tiempos no se dan para tener un trabajo en forma pero ahora lo hemos hecho con mas dedicación, se reestructuró el plantel y estamos más fuertes”.

“Yo creo que Monarcas está para compertir, hoy con el trabajo que se ha desarrollado se pretende que el torneo y cada juego tenga un buen cumplimiento y término”, finalizó.