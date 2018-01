América termina  con el invicto de Veracruz

Google Plus

Segundo día de la Jornada 3 de la LIGA MX Femenil el encuentro a disputar era entre las águilas del América y las tiburonas rojas de Veracruz ; ambos equipos venían de ganar en su partido pasado pero el equipo visitante venía de tener victorias consecutivas lo que el cuadro azulcrema no.

Daba inicio el primer tiempo y de inmediato el equipo local buscaba jugadas a gol pero se desviaban o no eran concretadas fue así hasta el 10' donde Lucero Cuevas le da el primer tanto a las águilas; en tanto al Veracruz también comenzaba a tener iniciativa y empezaba a tener llegadas a gol pero la defensa los desviaba; al 31' se marcó la pena máxima donde Marylin Díaz desde los 11 pasos le dio el segundo a las azulcrema, las tiburonas no dejaban de llegar no querían ir debajo del marcador así que seguían buscando jugadas peligrosas pero Cecilia Santiago mantenía su portería a salvo, antes de irse al descanso de nueva cuenta Lucero Cuevas hace aparición al 42' para dejar el marcador 3-0 en el primer tiempo.

Para el segundo tiempo los dos equipos seguían buscando el tiro a gol; para Veracruz se le estaba complicando un poco ya que tenía que superar una ventaja de 3 goles; mientras que América quería seguir aumentando su ventaja y llevarse los 3 puntos en su casa, muchas faltas cometidas por ambos equipos le daban la oportunidad de conseguir goles pero América aprovecho su momento anímico y al 63' Estefanía Fuentes fue la encargada de conseguir que el equipo de Coapa se llevara los tres puntos quitando sus racha de invicto al Veracruz que venía haciendo un buen torneo iniciado con el pie derecho.

Para la jornada 4 tendremos clásico joven en el Estadio Azteca donde América recibe a Cruz Azul, mientras que Veracruz va recibir a Pumas.