Alexander Domínguez se dice tranquilo ante la competencia interna en Monterrey

(Foto: 90 min)

Se mantiene la intensa actividad para Rayados, ya que nuevamente hay doble compromiso para el equipo albiazul, primeramente este miércoles ante Dorados de Culiacán en duelo correspondiente a la Copa MX, para posteriormente visitar el Estadio Victoria y enfrentarse al conjunto de Necaxa en la quinta fecha del Clausura 2017.

El arquero sudamericano, Alexander Domínguez, habló sobre el presente de la escuadra norteña, donde las metas son claras, conseguir títulos.

“Sabemos que tenemos dos torneos muy complicados en el cual queremos ganarlos, hay un plantel muy amplio, en este caso creo él (Antonio Mohamed) tomará la mejor decisión (de quién juegue). Hay que entrenar bien, prepararnos bien para cuando nos toque la oportunidad hacer las cosas de la mejor manera”.

‘Dida’ consideró que está con toda la actitud posible, que se siente tranquilo puesto de la experiencia que ya tiene en el mundo del futbol: “Lo importante es que hay que seguir trabajando, sabemos que estamos en Rayados”.

“Nosotros somos jugadores profesionales, esto es lo lindo del futbol que a veces te aplaude todo mundo y a veces te abuchean, en ese aspecto estoy tranquilo. Si me toca jugar el día de mañana, hacer las cosas de la mejor manera”.

Hubo un momento donde trascendió que el conjunto argentino de Boca Juniors, estaba interesado por los servicios de Domínguez, a lo que el arquero refirió lo siguiente: “Eso lo maneja siempre mi representante, yo me enfoco en lo que es jugar y meterme al 100% en el equipo que estoy. Ahora me debo a Rayados y todo lo que llega o se escucha, para no salirme de mi línea, lo maneja mi representante”.

Monterrey buscará su segundo triunfo en el torneo copero y acercarse a la clasificación esta mitad de semana en punto de las 19:00hrs en la cancha del Estadio BBVA.