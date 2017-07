A Edwin Cardona le gustaría jugar en Boca Juniors

(Foto: Publimetro)

Continúa la incertidumbre con lo que será el futuro del colombiano, Edwin Cardona, jugador que inclusive ha estado entrenando con la Sub-20 del conjunto de Rayados.

El atacante sudamericano estuvo en una entrevista con el cronista argentino, Mariano Closs, donde dejó entrever que le interesaría formar parte del actual Campeón, Boca Juniors.

“Estamos por definir el futuro y estoy cumpliendo mi contrato, esperando la mejor decisión y tomarla. Ya no voy a continuar acá, estoy esperando que va a pasar para la salida. Hay varias opciones, tenemos de Europa, estamos esperando lo que mi representante me diga”.

Edwin fue cuestionado sobre si le gustaría jugar con la escuadra xeneize y esto fue lo que respondió: “Sí, claro, sería feliz si me dieran la oportunidad obviamente. Hay un interés, la verdad me pondría feliz, me tocó ver a (Juan Román) Riquelme, (Martín) Palermo, el ‘Chelito’ (Delgado) y pues la verdad aunque la gente no lo crea, tengo un hermanito que es hincha de boca a pesar de que es colombiano. Sería feliz si me dan al oportunidad de estar en este gran club, me puse contento de que hay un interés pero por el momento no sé nada”.

Con respecto a cuál es la manera de negociar su movimiento con Rayados, Cardona dijo: “Hay que ver en qué manera se puede dar, en préstamo, con opción de compra, entre clubes se pueden entender. Quiero jugar más, acá el futbol es muy bueno pero sabemos la calidad del futbol argentino a nivel mundial y más Boca. Sería una oportunidad muy bonita para mí, el futbol mexicano es muy competitivo, las ganas y el deseo están de jugar”.

“Fui el goleador del equipo, el semestre el balance fue muy positivo pero bueno fueron más decisiones personales pero con ‘Tony’ (Mohamed) todo muy bien, con el club ni se diga, es espectacular y la hinchada es maravillosa. Uno quiere crecer más, tomé una decisión y estoy feliz de que se pueda algo en Europa o el interés de pronto de Boca”, finalizó.