Antonio Mohamed: "A cualquier persona que le guste el futbol, le gusta ver a Monterrey"

(Foto: Televisa Deportes)

Monterrey sigue luciendo imponente y lo dejó muy en claro luego de vencer de manera categórica al Atlas con un marcador global de 6-2. El estratega albiazul, Antonio Mohamed, tomó con calma las cosas a sabiendas de que todavía hay camino por recorrer pero alabó el buen momento que viven sus jugadores y que lo plasman en la cancha.

“Después de los partidos disfruto, antes y durante no, estoy buscando cómo acomodar las piezas pero en la manera que tenemos de jugar. Creo que a cualquier persona que le guste el futbol, le gusta ver a Monterrey, así que en eso no hay ningún tipo de duda. Es un equipo directo, que propone atacar cada pelota que recupera, que presiona alto, tenemos un ADN que le gusta a cualquier aficionado al futbol, después veremos si no alcanza para ser Campeón”.

Posteriormente vino el análisis del ‘Turco’ sobre lo que fue el desempeño de Rayados ante los rojinegros: “Realmente el medio tiempo buscamos cuidar a Stefan (Medina), apareció Carlos (Sánchez) con cansancio, tuvimos que hacer un cambio más. La programación, la estrategia era cuidar a un elemento más. El equipo está con la moral por las nubes pero la próxima serie empieza de cero, esto nos ayuda para agarrar mucha confianza”.

Rafael Márquez, zaguero del conjunto tapatío, tuvo que salir lesionado y la afición albiazul le mostró total respeto despidiéndolo con aplausos. Sobre ello, Mohamed refirió lo siguiente: “Muy merecido, es el mejor jugador la historia de México, jugó muchos mundiales, es un referente. Es una lástima que salga así, a pesar de que ir perdiendo, seguía yendo para adelante”.

‘La Pandilla’ ahora se medirá ante la escuadra de Morelia en las Semifinales del Apertura 2017. El encuentro de Ida se llevará a cabo en el Estadio Morelos, teniendo el definitivo en el ‘Gigante de Acero’.