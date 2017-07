Hernán Cristante: "Por el primer resultado"

Foto:(Club Deportivo Toluca l Entrenamiento)

Los escarlatas no pueden confiarse ante las bajas que reporta el equipo de las Chivas del Guadalajara en cara al primer partido del torneo, Cristante menciona que los rojiblancos tienen jugadores jóvenes en primera linea pero que Toluca tiene que se superiores a ellos para poder ganar los primeros tres puntos del campeonato.

“El futbol tiene esas cosas que uno no puede decir si es ventaja o no, se dan con el desarrollo, si el resultado es a favor se dirá “chivas tenía 10 bajas”, si el resultado es positivo para los de Guadalajara dirán “que bien los pibes”, siempre pasa lo mismo, entonces no me confió de eso, nosotros hemos jugado con muchas bajas el torneo pasado y nadie dijo nada, entonces hago caso omiso, para mi son jugadores de primera línea, es una institución que trabaja bien a sus jóvenes, que tiene muy buenos puntuales en posiciones dentro de la cancha con gente de experiencia, entonces atender a eso sería una tontería”, menciono el estratega.

Por otro lado, Hernán aun no define quien estará en el ataque como titular si Fernando Uribe o Enrique Triverio, pero sabe que ambos elementos son buenos, y no perderán la oportunidad cuando se les brinde.

“Desde que llegué hace un año dije que no tenía ni titulares ni suplentes, tengo un equipo. Entonces a veces es del momento, a veces de capacidades, a veces es del rival, qué es lo que te pueda definir a favor tuyo; los dos están posición de poder jugar, incluso lo pueden hacer juntos pero eso llegado el momento se toma la decisión”, dijo.

Por último, el estratega puso hincapié que la meta de los Diablos es arrancar con el pie derecho este inicio de campeonato y poco a poco se irán dando las cosas para llegar a su objetivo final: “La que tienes siempre antes de empezar un torneo, le preguntas a cualquier sea aficionado, directivo, jugador o parte del cuerpo técnico, qué es lo que quieren, cuál es la meta y es el título, simple. También uno es realista, sabe que el torneo va a empezar, que es largo, que todos los puntos cuentan y que los rivales se han preparado de la misma manera que nosotros, después lo que pase es aparte, pero la meta, el objetivo es ese”.