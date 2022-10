LA Clippers empieza con el pie derecho la temporada

En la Crypto.com Arena el jueves por la noche, LA Clippers se quedó con el triunfo 103 a 97 contra los Los Angeles Lakers. Un encuentro interesante entre los dos equipos de baloncesto de la ciudad de Los Ángeles y que era el primer partido de los LA Clippers en la nueva temporada.

Los Angeles Lakers se encontraban en la última posesión de la conferencia y necesitaban ganar para no quedarse atrás en el torneo. Llegaban de un partido complicado contra los Golden State Warriors, donde los Lakers perdieron 123 a 109 y de esta forma conseguían su primera derrota de la temporada. Por ello, en este juego buscaban quedarse con la victoria para equilibrar el mal inicio de temporada que tuvieron.

Los Clippers jugaban su primer partido de la nueva temporada y buscaban avisar a los demás equipos de que son un contendiente muy fuerte a ser campeones este torneo. Durante el verano, el equipo angelino se reforzó con el base John Wall y además se dió la noticia de la alta médica de Kawhi Leonard. Por lo que, está temporada el equipo angelino tiene una de las mejores plantillas de la liga y buscarán ser los campeones.

Al inicio del juego, los Clippers empezaban con una ventaja de 4 puntos que obligaba a los Lakers a pedir un tiempo fuera para ordenar la defensa.

Regresando hubo modificaciones hechas por el nuevo entrenador de los Lakers, Darvin Ham que ordenó atacar la canasta rápidamente después de cada rebote, obligando así a los Clippers a tomar el ritmo de juego de los que vestían púrpura y oro. A pesar de eso, LA Clippers empezó a castigar con tiros de tres puntos, consiguiendo así 2 de 4 tiros de tres puntos y llevándose ventaja de 8 puntos al término del primer cuarto.

El siguiente cuarto mejoró para los Lakers, LA atacaban la canasta con fuerza y provocaron un inicio de 9 a 2 puntos en el segundo cuarto. La defensa de los Lakers era impecable y no permitían que Clippers anotara fácilmente. En el minuto 6 del juego, Kawhi Leonard entró al partido por Robert Covington y era la primera vez que volvía a jugar desde hace 16 meses.Hay que destacar la increíble primera mitad de Anthony Davis con 16 puntos en solo 16 minutos jugados. Terminaba el segundo cuarto y el partido estaba empatado 56 a 56.



Regresando del descanso los Lakers no bajaban su nivel de juego y se ponían arriba en el marcador por primera vez desde el primer cuarto. Los Clippers seguían castigando por la línea de tres puntos, con un increíble 50.0% en triples al final del tercer cuarto. Fue un cuarto muy parejo entre los dos equipos, aun así, Lakers no encontraba manera de contrarrestar el ataque de los Clippers y seguían perdiendo por 8 puntos.

Último cuarto, los Clippers mantenían su liderazgo y seguían haciendo una defensa impecable. Poco a poco los Lakers se quedaba con menos esperanzas de poder recuperar el juego. Faltando dos minutos del último cuarto, era evidente que los Lakers no se recuperarían, dándose así por vencidos y dándole así la victoria a los Clippers 103 a 97.

Próximos Partidos y jugadores destacados

Los Lakers seguirán jugando en casa, su siguiente enfrentamiento será contra Portland Trail Blazers. Aún quedan bastantes juegos de la temporada regular, seguirán con su pelea para entrar a los playoffs. A pesar de la derrota, LeBron James tuvo un increíble juego al hacer un double-double con 20 puntos, 6 asistencias y 10 rebotes. De igual manera un partido muy bueno de Anthony Davis que obtuvo 25 puntos y 8 rebotes.

Del otro lado, Paul George con unos sorprendentes 3 de 9 tiros de campo y 1 de 3 tiros de tres puntos, consigue 15 puntos en tan solo 36 minutos jugados para los Clippers. También hay que destacar el increíble juego del centro Ivica Zubac que consiguió 14 puntos, 1 asistencia y 17 rebotes.

Es la primera victoria de LA Clippers en la temporada 2022-2023, con este triunfo aseguran el cuarto lugar de la conferencia oeste y se acercan más al objetivo de entrar a los playoffs. Los Clippers seguirán jugando de visitante, su tercer partido será el primero como local y su siguiente partido será en contra de Sacramento Kings el sábado 22 de octubre.