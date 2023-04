Previa GP Australia 2023: ¡Sorpresas en la clasificación!

La temporada de la Fórmula 1 continúa con el Gran Premio de Australia y estas son las cosas que necesitas saber antes de la carrera.

¿Qué pasó en las prácticas?

A diferencia de otras prácticas, esta es la primera en que no sucedió mucho y tuvimos resultados mixtos a los esperados comúnmente. Sergio “Checo” Pérez sufrió mucho en la tercera práctica con múltiples incidentes y terminando sexto. Por otra parte, Max Verstappen fue penalizado por exceder el límite de velocidad en los pits, no obstante, este no fue sancionado con alguna posición en la carrera. Otra de los cambios que se notaron fue el aumento del tamaño de los espacios de salida para este Gran Premio, esto debido a los incidentes de Esteban Ocon y Fernando Alonso en carreras pasadas.

El Circuito

El Circuito de Albert Park será donde se realice la tercera carrera de la temporada 2023 de la Fórmula 1, esta será la 85° edición en que se desarrolle este Gran Premio. El circuito cuenta con una longitud de 5.2 kilómetros, además de 14 curvas y 3 zonas de DRS, este fue inaugurado en 1996. Para esta carrera, se realizarán 58 vueltas para definir al ganador del Gran Premio de Australia.

Foto: F1

El último ganador del Gran Premio de Australia fue Charles Leclerc con un tiempo de 1:27:46.548 en la temporada pasada, al piloto de Ferrari lo acompañaron Sergio “Checo” Pérez, de Red Bull, y George Russell, de Mercedes Benz, en el podio.

¿Cómo partimos mañana?

Durante la clasificación logramos ver varias sorpresas, la primera de estas fue la salida de “Checo” Pérez por fallas en su monoplaza, haciendo que arranque en el último lugar. Otros que terminaron muy abajo fueron Valterri Bottas y Guanyu Zhou, quienes no han logrado que el equipo de Alfa Romeo tenga una buena clasificación. Max Verstappen logró el primer puesto y será seguido de cerca por George Russell y Lewis Hamilton del equipo Mercedes, además de Fernando Alonso y Carlos Sainz. El equipo de Mercedes parece que quiere regresar a la competencia y presionará fuertemente al actual campeón, además de meterse adelante de Aston Martín y Ferrari.

El equipo de Red Bull no ha ganado este Gran Premio desde 2011, por lo que podría ser un interesante desafío para el equipo líder de la competición.

Así quedó definida la parrilla de salida para el día de mañana en el Circuito de Albert Park:

Foto: Fox Sports

¿A qué hora inicia la carrera?

El Gran Premio de Australia se realizará el sábado 1 de abril con los siguientes horarios en diferentes países:

23 horas en México

01 horas en Estados Unidos (ET)

00 horas en Ecuador, Colombia y Perú

01 horas en Bolivia y Venezuela

02 horas en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay.

06 horas en España

¿Favorito?

El favorito para esta carrera es Max Verstappen quién mostró un mejor nivel en las prácticas que sus más cercanos perseguidores y buscará defender el primer puesto, seguido de Fernando Alonso, George Russell y Carlos Sainz Jr. Pese a la mala posición de arranque, algo que será interesante de seguir es como Charles Leclerc y Max Verstappen pelean por acercarse a los líderes y veremos en qué lugar terminan.

Para la afición mexicana será muy interesante seguir el arranque de “Checo” Pérez desde el fondo y ver si será capaz de meterse en el podio para seguir sumando puntos. Por otra parte, esto podría reavivar la lucha por el segundo puesto con un Fernando Alonso y el equipo Ferrari que buscarían frenar al mexicano para arrebatarle el segundo puesto. No te pierdas el Gran Premio de Australia a través de la señal de VAVEL.