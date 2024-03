El Gran Premio de Arabia Saudita fue la prueba que Red Bull continuará siendo el rival a vencer de la parrilla, Max Verstappen fue el ganador y Checo terminó como segundo lugar. El tercer puesto fue para el Ferrari de Charles Leclerc.

Sergio Pérez iniciaba la carrera del GP de Arabia Saudita siendo intenso, teniendo una gran oportunidad para saltar en el podio de ganadores, Red Bull tenía los primeros lugares.

El safety Car apareció por el percance de Stroll, mandaba todos a boxes, redundando la carrera. Dentro de la vuelta 13, Checo tenía la posesión 3, arriba tenía a Norris a 2 segundos. Por detrás lo venían cazando Hamilton y Charles.

Una tarea complicada tenían los Red Bull, con un McLaren en medio de ellos, Verstappen mantenía el liderazgo en la vuelta 16. Piastri y Hamilton peleaban dentro de la 5 y 6 posiciones.

En la 18, Max y Sergio dominaban dicha vuelta, Norris bajaba al tercer sitio, Leclerc siendo el cuarto con diferencia de dos segundos.

Llegábamos a la vuelta 20 de 50, aún un largo camino nos esperaba, el novato de Ferrari Bearman tenía una gran lucha con el Haas de Hulkenberg. La vuelta más rápida la hacía Max Verstappen en la 24.

El piloto tapatío seguía defendiendo su posición de Norris, cuidando de su compañero, evitando la llegada de Lando. Un buen enfrentamiento tenía el Ferrari con el Mclaren. El ministro de defensa, tenía un nuevo vecino en la vuelta 31, Charles se hacía del tercer lugar, pero tenía a Pérez a 7 segundos de él.

Poca actividad se veía en la parte alta de la parrilla, la acción estaba dentro de lo más bajo, con Alex Albon y Yuki Tsunoda. Los Haas se hacían de los puestos 11 y 12.

Las últimas 10 vueltas se aproximaban, los Red Bull manteniendo los dos primeros puestos, los muchachos de Christian Horner no bajaban las revoluciones. La potencia de los monoplazas era impresionante, dejando con pocas probabilidades al resto.

Las posiciones cambiaban, pero ahora eran Oscar Piastri, Charles Leclerc y Fernando Alonso eran los 3 pilotos que tenían una lucha constante para subir de puestos. Bearman era la sorpresa en el top 7.

Vuelta 48, Max y Checo estaban cerca de saborear la gloria, a falta de 2 sectores más. Sin ninguna sorpresa, una semana más se repetía el mismo podio, dos Red Bull y un Ferrari. Verstappen primero, Checo segundo y Leclerc como tercer lugar.

El piloto del día fue el novato de Ferrari, Oliver Bearman, terminando séptimo. En reemplazo de Carlos Sainz, debido a su operación de apendicitis.

La tercera carrera del año será el 23 de marzo del Gran Premio de Australia, esta será en horario nocturno para los aficionados mexicanos.

