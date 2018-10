TRV6: Franco Girolami voló en Buenos Aires

Hoy se desarrolló la clasificación del TRV6, en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires, y Franco Girolami (Mitsubishi Lancer) se llevó la pole position.

La clasificación del TRV6 tuvo un ingrediente adicional, la lluvia que fue la clave en esta tanda clasificatoria, ya que la misma complicó el grip del trazado porteño.

Por más lluvia que hubo en el circuito, Franco Girolami fue el más veloz y se quedó con el uno.

Matías Rossi y Mariano Altuna no pasaron el primer corte clasificatorio

Matías Rossi (Toyota Camry) y Mariano Altuna (Chevrolet) tuvieron varias dificultades a la hora de salir a clasificar, y no clasificaron a la Q2.

Esto sirvió para el siguiente grupo, donde estaban los pilotos mejores rankeados, entre ellos el líder del campeonato, Franco Girolami, Agustín Canapino (Mercedes Benz) y Matías Rodríguez (Mitsubishi Lancer).

Finalmente la Q2 quedó en manos del "Titán" de Arrecifes, escoltado por Girolami y el "Picante" Rodríguez.

De esta forma se desarrolló el último tramo de la clasificación del TRV6

En la Q3 se definía todo, era a todo o nada, Franco Girolami, Agustín Canapino, Gabriel Ponce de León (Toyota Camry), Matías Rodríguez y Ricardo "Caito" Risatti (Fiat) salieron a quemar las naves.

El primer piloto en abrir vuelta fue Canapino, seguido por Risatti y Ponce de León, hasta ese momento el campeón se quedaba con el uno parcial.

Luego abrieron vuelta Girolami y Rodríguez. El piloto de Isla Verde bajó el tiempo de Canapino y se quedaba con el uno.

Finalmente en los minutos finales de la clasificación, Canapino estaba dispuesto a recuperar el uno, sin embargo Girolami tenía un avión y se adueñó de la pole position.

Girolami registró un tiempo de 1m22s620, seguido por Canapino a 0s157 milésimas.

En tercer lugar se ubicó Ponce de León, a 0s451, cuarto Risatti a 0s784 y Rodríguez se colocó quinto, porque no pudo registrar tiempos.

Declaraciones de los protagonistas de la clasificación del TRV6

Franco Girolami (1°): "Contento con el resultado que hemos obtenido. El auto funciona muy bien , por suerte la lluvia no afectó el rendimiento del auto. Esperemos mañana llevarnos la victoria".

Agustín Canapino (2°): "Por suerte pudimos solucionar el rendimiento del auto. En los minutos finales creí que podía recuperar el primer lugar, pero Franco tenía un misil y no pude correrlo. Espero que mañana podamos hacer una gran carrera".

Gabriel Ponce de León (3°): "No esperaba hacer este tercer lugar, porque no veníamos funcionando bien, no lográbamos encontrar el equilibrio, pero hoy lo encontramos y esperamos hacer una buena competencia".

Q3:

POS N° PILOTO TIEMPO DIF 1 3 F.GIROLAMI 1;22.620 2 1 CANAPINO 1;22.777 157 3 16 PONCE DE LEON 1;23.071 451 4 93 RODRIGUEZ 1;23.317 697 5 29 RISATTI 1;23.365 745

Q2:

POS N° PILOTO TIEMPO DIF 1 1 CANAPINO 1;22.770 2 93 RODRIGUEZ 1;22.992 222 3 3 F.GIROLAMI 1;22.995 225 4 16 PONCE DE LEON 1;23.073 303 5 29 RISATTI 1;23.187 417 6 13 DI PALMA 1;23.291 521 7 11 N.GIROLAMI 1;23.387 617 8 115 CIANTINI 1;23.445 675 9 82 LAMBIRIS 1;23.464 694 10 18 ACOSTA 1;23.497 727

Q1: