IndyCar: Canapino se complicó con una penalización en Gateway

La NTT IndyCar Series llevó a cabo su 15° fecha de la temporada 2023 en el óvalo de World Wide Technology Raceway, también conocido como "Gateway", ubicado en Illinois. Scott McLaughlin se quedó con la pole tras marcar una velocidad promedio de 182.951 MPH (294.431 KMH) entre las dos vueltas de clasificación pero fue penalizado con 9 posiciones por cambiar el motor al igual que el argentino Agustín Canapino quien había clasificado en el puesto 21 pero largó en el último lugar.

En los primeros metros se presentó la bandera amarilla por el accidente de Benjamin Pedersen, quien recibió un contacto de Ed Carpenter, el cual Canapino esquivó con lo justo. El reinicio se dio en la vuelta 10 con Josef Newgarden manteniendo el primer lugar seguido por Colton Herta y David Malukas.

El piloto de Penske lideró sin inconvenientes durante la primera parte de la competencia, mantenimiento una diferencia mayor a un segundo sobre Herta quien en la vuelta 57 entro a pits. Newgarden se detuvo 5 giros después y volvió a pista adelante del de Andretti mientras que Callum Ilott rozó el muro, lo que causó daños en la parte trasera del auto del piloto de Juncos Hollinger Racing.

Una vez finalizado el ciclo de paradas en pits, Newgarden recuperó el primer lugar seguido por Pato O'Ward quien superó a Herta en el giro 70 y a partir de ahí lo primeros dos comenzaron a ampliar la distancia con respecto al tercero. O'Ward hizo su segunda detención en la vuelta 103 y momentos después también paró Newgarden, volviendo por delante del piloto mexicano pero con mucho tráfico por delante mientras que Canapino se encontraba por detrás de ellos en el 5° lugar con una detención pendiente.

En la vuelta 122 se presentó la amarilla por el accidente de Takuma Sato quien chocó contra la pared de la curva 2 y esto le vino bien a los pilotos que aún no habían parado, entre ellos Scott Dixon quien quedó adelante seguido por Newgarden. El piloto de Chip Ganassi Racing mantuvo el primer lugar en el reinicio mientras que Canapino fue penalizado con un stop and go por salida insegura de pits.

O'Ward intentó hacer un undercut tras parar en pits en el giro 165, lo cual logró ya que quedó en el tercer lugar pero por delante de Newgarden. Por su parte Dixon estiró su detención y entró a falta de de 64 vueltas para el final, lo que dejó nuevamente adelante tanto a O'Ward como Newgarden pero esta vez con el piloto de Arrow McLaren liderando.

Cuando quedaban 48 vueltas Newgarden se fue ancho en la curva 2 y le pegó a la pared, lo que causó daños en su monoplaza que le hizo perder varias vueltas, y poco después O'Ward entro a pits para cumplir con su detención. Una vez que Herta se detuvo Dixon volvió al primer lugar seguido por Power y ambos empezaron a ahorrar combustible para tratar de llegar al final, algo que no logró el de Penske y tuvo que entrar a 13 vueltas del final.

Finalmente Dixon logró ahorrar lo necesario y se terminó quedando con la victoria, siendo la segunda consecutiva de la temporada y la N°55 en la categoría. O'Ward finalizó segundo y Malukas completó el podio en el tercer lugar mientras que Canapino finalizó en el puesto 22.

"Estoy muy orgulloso del equipo, muy feliz por todos", dijo Dixon después de la carrera. “Sufrimos una gran penalización en la parrilla, por lo que tuvimos que tomar la ruta opuesta y funcionó perfectamente. Este equipo era perfecto. Me dieron el número que necesitaba".

"No levantaremos hasta que estemos totalmente fuera de esto. Todos hacen un trabajo tremendo. Es una pena que nuestras victorias llegaran tarde en la temporada, pero seguiremos esforzándonos. Sería muy divertido. Tal vez haya tensión dentro del equipo, pero seguiremos trabajando duro como equipo y veremos qué conseguimos en las próximas carreras", agregó el piloto de Chip Ganassi con respecto a la definición del campeonato.

Con estos resultados Alex Palou (finalizó en el 7° lugar) sigue como líder del campeonato con 565 puntos y el único con posibilidad de pelearle el título es Dixon quien se encuentra a 74 unidades. La próxima carrera, y penúltima de la temporada, será el 3 de septiembre en el circuito de Portland International Raceway a partir de las 16hs (hora de Argentina), la cual va a ser a 110 vueltas y transmitida por Star+.