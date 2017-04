Regatas le gana a Argentino con lo justo

Regatas 87 Argentino 84

Argentino buscaba seguir prendido entre los primeros pero un Regatas aguerrido se lo impidió, porque cuando en el primer cuarto lo dominaba el equipo de Junín los visitantes se despertaron y se pusieron a tiro de ir adelante en el marcador, pero el local no se lo permitió y los primeros 10 minutos terminarían 24 a 22 con buenos ataque de ambas partes.

Ya en el segundo cuarto, se pudo ver a un Turco aún mejor de lo que vimos en el cuarto anterior jugando con unos ataques bien defino por buenos tiros y de esta manera manejo la primera mitad implacable, llegando a ganar por la diferencia de 12 puntos (39-27). Pero a partir de los 5 minutos para el final de la primera parte, Regatas se despertaría con una ofensiva decidida a remontar la situación, que logró, pero aun así no le alcanzó para ir al descanso largo arriba en el tanteador y el cuarto finalizaría por una diferencia de un solo triple (47-44) a favor de los locales.

Argentino de Junin se posiciona 7to. en la tabla de la conferencia sur, mientras que Regatas esta 3to. en su conferencia.

En el tercer cuarto se pudo seguir viendo un partido bien entretenido ya que las ofensivas de los dos equipos seguían dando el todo por el todo y dejando a la defensiva del rival sin repuesta, más allá que buscaban como parar el ataque del otro. Si bien el equipo Juninense intento seguir maniatando el partido a su favor; el equipo correntino buscó superar el resultado para ponerlo a su favor y finalmente lo pudo conseguir sobre el final del cuarto, convirtiendo un triple para terminar con una mínima más chica que los dos cuartos anteriores 66 a 65.

Para el último cuarto no se podía especular nada porque el encuentro estaba para cualquiera de los dos, pero había que ver quien lo quería más. Y eso se pudo ver cuando Regatas salió a puros tiros desde la línea de la tercera dimensión y la defensiva de Argentino no encontraba repuesta para parar la ofensiva de los visitantes, pero los locales no le aflojaban y aunque quería remontar la diferencia que su rival mantenía que era de 6 puntos, aunque no pudo, no dejó de ser entretenido y apretado el partido y por esta razón terminó 87 a 84 a favor de los correntinos.