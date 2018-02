De la mano de Westbrook

Google Plus

Luego del receso por los All Stars Game se abrió una nuevamente la temporada regular de la NBA y sin dudas uno de los partidos más atractivos de la fecha fue la victoria de los Thunder 110 a 107 ante Kings con un triplazo de Russell Westbrook a un segundo de terminar el partido que le dio un ajustado triunfo a su equipo y además cosechó su 18vo. triple-doble de la temporada al terminar el partido con 17 puntos, 15 rebotes y 11 asistencias.

Se podría decir que fue otro partido adverso para los Thunder, que comenzaron el primer cuarto con un aplastante parcial de 44 a 21, una marca record para este equipo en lo que va de la temporada, pero luego sufrieron dos de sus peores periodos después de ese increíble comienzo.

Durante los primeros 12 minutos Oklahoma City avasalló a Sacramento con un juego de muy buen ritmo ofensivo con un alto porcentaje de tiros embocados desde la línea tres puntos y una buena defensa desde el bloqueo en su aro.

Ya para el segundo los dirigidos por Billy Donovan no fueron lo mismo, esa buena eficiencia que habían tenido no apareció por lo que el equipo adversario aprovecho muy bien para tomar ventaja en el parcial y obligando a que los Thunder buscaran otra forma de juego que no supieron encontrar al terminar derrotados en el parcial 23 a 39, pero yéndose al descanso todavía arriba en el marcador por tan solo 7 puntos.

A la vuelta del descanso, se vio más de lo mismo con un Sacramento liderando en todos los aspectos del juego para llevarse nuevamente el parcial del tercero por 30 a 18 para ponerse al frente del tanteador al comienzo del último.

Al entrar en el final del partido los Thunder siguieron siendo aplastados por los Kings al principio del cuarto, pero lograron dar vuelta los planes de juego, volvieron a tener un ataque rápido producto de buenas defensas para remontar el partido. En los minutos finales Paul George falla un tiro de tres dándole la chance a Sacramento de empatar el partido a manos de él experimentado Vince Carter que en una acción de juego rápida lanza un triple que tras rebotar el aro, la pelota es capturada por el novato Justin Jackson que logra encestar el doble dejar el partido 107 iguales a falta de un segundo.

Tras un tiempo muerto pedido por su entrador, el Thunder puso en juego la pelota ante la banca de Sacramento y Carmelo Anthony encontró a Westbrook para que el base a falta de tan solo un segundo logre encestar el triple y llevarse una buena victoria a casa.

-Paul George aportó 24 tantos a la cuenta del Thunder, mientras que Carmelo Anthony sumó 18 puntos.

-Zach Randolph lideró la ficha de anotaciones en Sacramento con 23 puntos y 12 rebotes capturados.