Vélez visita a Racing

Síntesis

Tras el empate 0 a 0 con Rosario Central, el equipo velezano vuelve a disputar un encuentro con solo 3 días de preparación entre partidos. El próximo rival a vencer es Racing Club de Avellaneda, actual 20° de la tabla de posiciones del torneo local con 18 puntos en 16 partidos jugados, registrando 5 triunfos, 3 empates y 8 derrotas con -7 de diferencia de gol (19 goles convertidos y 26 recibidos).

Presente del rival

Los dirigidos por Fernando Gago son el equipo mas goleado del campeonato y no ganan un partido en la liga desde el 2 a 1 frente a Huracán el 1 de abril pasado. Todo lo contrario ocurre en la Copa Libertadores, siendo el líder de su grupo con 7 puntos en 3 partidos (2 PG - 1 PE). La Academia cuenta con una larga lista de jugadores lesionados, en la cual se incluyen: Matías Rojas, Maximiliano Romero, Jonatan Gómez, Gonzalo Piovi, Johan Carbonero, Emiliano Vecchio y Leonel Miranda. Por su parte, el joven Tomás Áviles fue citado por Javier Mascherano para jugar el Mundial Sub-20, por lo cual no dirá presente en el duelo de mañana.

Vélez y sus convocados

El conjunto de la V azulada necesita una victoria urgente en el torneo doméstico, en caso de que esto no suceda, este encuentro sería el noveno en no sumar de a 3, y el panorama velezano se complicaría aún más. Un triunfo de visitante daría un gran alivio no solo a la hinchada, sino también a Ricardo Gareca, quien expresó varias veces que se siente culpable de los malos resultados, y también la institución del club, debido a que en los últimos días, el cargo como presidente de Sergio Rapisarda estuvo en duda.

Este son los 23 elegidos para enfrentar a Racing mañana:

1- Gastón Gómez, 2- Diego Godín, 4- Joaquín García, 5- Francisco Ortega, 7- José Florentín, 9- Santiago Castro, 10- Walter Bou, 11- Lucas Janson, 12- Lucas Pratto, 14- Lenny Lobato, 17- Lautaro Giannetti, 18- Julián Fernández, 19- Abiel Osorio, 22- Leonardo Burián, 23- Patricio Pernicone, 24- Tomás Guidara, 26- Mateo Seoane, 28- Miguel Brizuela, 29- Leonardo Jara, 32- Christian Ordóñez, 33- Elías Cabrera, 34- Damián Fernández, 42- Gianluca Prestianni.

Nicolás Garayalde, a pesar de su recuperación no fue convocado para este partido. Juan Ignacio Méndez y Santiago Cáseres siguen lesionados, a espera de su evolución.