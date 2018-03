Sava: "No fuimos eficaces a la hora de definir"

Luego de la caída ante Banfield, el técnico Facundo Sava se acercó a la sala de conferencia de prensa para realizar un análisis del partido, lamentar las chances de gol que sus dirigidos no aprovecharon y remarcar un futuro esperanzador para el elenco albiazul.

Sobre lo acontecido en el terreno de juego del Juan Carmelo Zerillo, Sava analizó lo siguiente: "No fuimos eficaces a la hora de definir. Me lamento el penal errado y la jugada de Ezequiel Bonifacio que fue muy clara. Los perdonamos y lo pagamos muy caro". A lo que luego agregó: "Tuvimos situaciones pero no la pudimos meter. Hay cosas para seguir mejorando, a partir de mañana evaluaremos todo lo que no hicimos bien", aseguró.

En sintonía a lo que se desarrolló en el partido, el técnico tripero hizo hincapié en el gol de Darío Cvitanich: "El primer gol es pura virtud del jugador de Banfield. Hace varios partidos que venimos jugando con la misma defensa y no nos habían cabeceado nunca. No hay que dramatizar en eso", declaró.

La Superliga está entrando en la recta final y cada encuentro tiene su valor para los objetivos de cada equipo. Por eso mismo, Sava dejó un mensaje esperanzador a todo el pueblo mens sana, al manifestar lo siguiente: "El equipo venía bien, creciendo día a día, perder no le gusta a nadie pero son posibilidades deportivas. A partir de ahora hay que pensar en lo que viene para salir de este momento. Esa es nuestra motivación", afirmó.

Por último, y en consulta sobre el debut de Lautaro Chávez, el entrenador del lobo confesó lo que le dijo al juvenil antes de que entre a la cancha: "Le dije que disfrutara del partido, que esté tranquilo. Es un orgullo hacer debutar a un jugador tan joven", concluyó.