Gastón Aguirre: "No estuvimos a la altura de la Primera División"

El Gasolero se despedía de su gente en su estadio, tras pasar un ciclo en Primera. Era el último partido de local, y recibía a Patronato. El partido fue peleado en la mitad de la cancha y con chances claras para los dos. El Patrón las aprovechó mejor y se llevó la alegría e ilusión de los hinchas Celestes de llevarse la última victoria en casa.

Después del partido, era difícil salir a dar la cara por el equipo, en una situación tan compleja como la que se vive en el club. Pero el capitán de Temperley, el histórico y reconocido Gastón Aguirre, salió a afrontar las preguntas, en donde habló sobre su actualidad, sobre las consecuencias del descenso y el futuro del equipo.

Cuando se tocó el tema del descenso, el capitán dijo: "Nos contrataron para poder salvar al equipo y no supimos estar a las circunstancias. Quisimos regalarle un triunfo a la gente y no lo pudimos hacer, nos vamos con más deudas todavía".

- ¿Qué balance hacés del torneo?

- Balance negativo, nos fuimos al descenso. No estuvimos a la altura de la Primera División. Como jugadores asumimos la responsabilidad de que vinimos hace un año para mantener al equipo en esta categoría y no lo pudimos hacer.

- ¿Que le decís a la gente?

- Estoy agradecido, siempre. La gente apoyó. Estamos en deudas con ellos, con nosotros mismos y con los dirigentes, porque nos contrataron para la permanencia pero no estuvimos a la altura de las circunstancias. Ojalá que el club siga de la misma manera, pensando en grande y pronto volver a la Primera División.

También, el defensor habló de su estado físico, y de su continuidad: "Obviamente voy a seguir jugando al fútbol. Tomaré las vacaciones necesarias y realizaremos las cosas como son y ojalá pueda seguir ligado al club".

- En lo personal, ¿tenés ganas de quedarte? ¿hablaste con Esmerado?

- "No, todavía no, no hablamos con nadie. Esperamos a que termine el torneo y tomar las decisiones, van a ser importantes".

- ¿Cómo terminaste físicamente este campeonato?

- Me costó. Estuve dos meses y medio parado, y en Primera División es mucho tiempo, pero siempre las ganas están. Ahora a prepararme bien para volver a primera división con Temperley, y si es en otro club siempre voy a estar agradecido al cariño de la gente".