Se suma uno más

Como habíamos adelantado en nuestras redes y en el programa de radio, se hizo oficial la incorporación del lateral derecho surgido en All Boys. Hace dos semanas el jugador había acordado de palabra su incorporación al "Celeste" con la Comisión Directiva, una vez que acordó su salida de la UAI Urquiza, y firmó su contrato por un año con la institución del Sur.

Federico Mazur se convirtió en el tercer fichaje que llega proveniente del "Furgón", ya que Pablo Campodónico y Sebastián Prieto se sumaron antes, ambos con pasado en ese club. El jugador nacido en Capital Federal, Buenos Aires, el 14 de mayo de 1993, hizo las inferiores en All Boys, sin embargo en el 2013 quedó libre sin haber podido si quiera debutar en Primera.

Luego de haber quedado libre, su padre que además es su representante le consiguió una oportunidad en el fútbol de Albania, precisamente en el KS Shkumbini, club que disputa la segunda categoría de la liga Kategoria e Parë, donde solo jugó la temporada 2013/14.

Tras su paso por Albania, emigró hacía otra parte de Europa, en este caso al SC Espinho de Portugal, para disputar la Segunda División de este país.

Después de su aventura por el fútbol europeo, regresó a Argentina, debido a que fue fichado por el Club Camioneros, que juega el Torneo Argentino B. Teniendo un buen rendimiento fue cautivado por los dirigentes del Ferro Carril Oeste, que lo ficharon a préstamo por 18 meses.

En el 2016 fue incorporado por Estudiantes de Caseros, en donde disputó la Primera B Metropolitana. En el "Pincha de Caseros" jugó la mayoría de sus partidos como titular, pero su rendimiento no fue el mejor por eso al año siguiente no lo tuvieron en cuenta y no renovó su contrato.

Su último paso antes de llegar al "Celeste", lo tuvo en el Club Deportivo UAI Urquiza, en donde jugó 28 partidos con la camiseta del "Furgón". En la final del Reducido frente a Defensores de Belgrano, marcó el tanto que le permitió la igualdad a su equipo, aunque luego quedó eliminado por penales.