Entrevista. Mauro Cerutti: "Vamos a empezar a tirar todos para un mismo lado"

El volante mixto de 24 años, estuvo en su primer entrenamiento oficial luego de estar cuatro meses a prueba por Gastón Esmerado. Una vez finalizando el día de práctica, Mauro Cerutti se acercó a dialogar en exclusiva con VAVEL y con cortesía respondió todas las preguntas que se le hicieron.

- ¿A qué edad empezaste a jugar al fútbol? ¿Qué motivación tuviste para empezar a jugar?

- A jugar al fútbol sala desde los cinco años jugué en el salón y a los 11 mas o menos empecé a jugar en cancha grande. Desde chico veía a mis primos que jugaban a la pelota y creo que fue un poco de contagio. Después en el barrio iba a jugar a la plaza todos los días, arranqué y me gustó.

- En estos meses que estuviste sin club ¿Imaginabas que ibas a jugar en Temperley?

- Por un lado sabía que un club iba a salir, no sé si iba a salir acá, pero por suerte se me dio de salir de la provincia y venir a un club grande en la categoría.

- ¿Cómo te sentiste en tu primer día de entrenamiento?¿Cómo fue el recibimiento de tus nuevos compañeros?

- Bien, la verdad que es un grupo que se esta formando recién, entonces creo que vamos a empezar a tirar todos para un mismo lado desde un principio que es importante.

- ¿Cuáles son tus expectativas para esta nueva temporada?

- Tratar de volver al ruedo, de volver a pisar una cancha otra vez que después de este parate ha sido un poco duro y en cuanto a lo grupal estaría bueno pelear grandes cosas.

- ¿Alguna vez te enfrentaste a una lesión?

- No, no me ha tocado enfrentarme a lesiones por suerte, trato de cuidarme lo más que puedo para tratar de evitar esa situación.

- ¿En qué posición te sentís más cómodo?

- Y por ahí jugando por la derecha, de volante o de extremo, también puedo jugar de doble cinco. Creo que estas tres posiciones me vienen bastante cómodo.

- ¿Creés qué el fútbol es un deporte difícil?

- Sí, todos los deportes son difíciles, pero por ahí como el fútbol es un deporte muy vistoso y que a mucha gente le apasiona, creo que cargamos con una mochila un poco más grande. Pero no por eso deja de ser más lindo. Creo que es el deporte más lindo de todos.